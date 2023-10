Saiba como preparar um orange coffee, drink refrescante com café, suco de laranja e mel

A- A+

E se você pudesse unir a energia do café com a refrescância cítrica do suco de laranja? No drink orange coffee você tem o melhor desses dois mundos em uma só bebida. A receita é simples e leva poucos ingredientes, ideal para uma tarde entre amigos em casa. Que tal testar essa sugestão?



Tome nota!

Orange Coffee

(Por Nestlé)



Ingredientes:

30 ml de NESCAFÉ® Original Extraforte

60ml de suco de laranja

20ml de mel

10 cubos de gelo

60ml de água com gás



Modo de Preparo:

1. Em uma xícara, prepare café e reserve.

2. Em um copo, misture o suco de laranja e o mel. Adicione o gelo e a água com gás..

3. Finalize com o café. Sirva.

