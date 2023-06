Saiba o que é omakase e quanto o serviço custa na Capital pernambucana

A- A+

Confiar cegamente na habilidade culinária de alguém pode ser instigante - ou assustador. Depende do tipo de comensal você é: o que adora desbravar sabores e texturas ou não gosta de sair da sua zona de conforto, mantendo-se nas mesas escolhas todas as vezes que vai a um restaurante.







Não é novidade a expressão 'menu confiança'; quem curte gastronomia e, obviamente, frequenta restaurantes, já ouviu nas suas andanças e garfadas mundo afora. Significa que até chegar ao restaurante, você não sabe absolutamente nada sobre o que vai comer por lá.



No Japão, às cegas

Serviço cuja ritualística é a tônica, o omakase (fala-se 'omakassê') é um universo repleto de nuances. O menu às cegas japonês tem se popularizado em São Paulo, desde 2022, e, por aqui, começa a surgir em algumas casas dedicadas a cozinha do país do sol nascente.



No omakase, servido em diversas etapas, o sushiman exibe criações que podem ir das elaborações tradicionais às criações autorais - o omakase pode ser um verdadeiro desfile de criatividade para o sushiman, enquanto que para o cliente, a expectativa é altíssima, que espera o ápice do trabalho criativo e técnico do profissional.



Outra característica do serviço omakase que, em tradução livre, no contexto gastronômico, significa algo como "eu confio em você", é que o sushiman vai priorizar ingredientes sazonais e também iguarias, como a nobilíssima carne de wagyu.



Às cegas, no Recife

À frente dos balcões dos restaurantes Akira e Akira Ramen, o sushiman Valter Santos, que acumula na bagagem o terceiro lugar na World Sushi Cup 2018, importante competição no Japão para destacar profissionais estrangeiros que executam trabalhos de relevância de culinária nipônica em todo o mundo.



Ele é um dos nomes no Recife a fazer omakase. Duas vezes por mês, Valter e o subchef Fabiano Oss servem omakase de 15 etapas para 14 pessoas no primeiro horário e mais 14 no segundo.



Segundo Valter, a procura pela novidade tem sido de públicos diferentes, sem distinção de idade, por exemplo. Além dos super tradicionais niguiris e sashimis, o sushiman entrega criações quentes e ingredientes que não estão disponíveis no menu cotidiano da casa. Tem que conferir em loco.



O profissional é conhecido por usar ingredientes de alta qualidade, como o atum, e pelo esmero técnico. O seu omakase custa R$ 350 por pessoa e precisa ser reservado antes.



Do outro lado do Recife, o Sushi Divino, em Casa Forte, também comprou a ideia de vender jantares omakase.



Pilotado pelo chef Rafa e o subchef Rafael Silva, de acordo com a casa, o objetivo da experiência é surpreender.



O omakase do Divino acontece uma vez por mês, noite em que nada mais é servido além do menu confiança, que passa por testes antecipadamente, mas também ganha criações de última hora seguindo o impulso criativo do profissional.



Diferente do que ocorre num serviço tradicional, aqui o jantar não é servido no balcão e, sim, à mesa, e conta com explicação individual de como cada prato foi preparado e de onde veio a inspiração. Até a última edição, o valor por pessoa era R$ 189,90, mas a casa informou que, em breve, fará reajuste.



SERVIÇO

Akira Ramen - Avenida Conselheiro Aguiar, 3655, Boa Viagem. Informações: 3204.4020. Instagram: @akira.ramen

Sushi Divino - Avenida 17 de Agosto, 1495, Casa Forte. Instagram: @sushidivinoo

