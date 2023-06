Saiba o que fazer para acertar a massa de um bolo perfeito; especialista ensina

A- A+

Quem nunca olhou para a vitrine de uma confeitaria chique e não se impressionou com aqueles bolos altos, cheios de camadas e bem finalizados?

A primeira coisa que vem à cabeça, depois de ter uma vontade imediata de pegar logo uma fatia, é de como deve ser difícil fazer um bolo desse tipo.

O bolo perfeito

Bruna Rebelo, especialista em bolos e buttercream, professora e fundadora da Cakelover, dá dicas para acertar no preparo da massa de um bolo desse tipo, confira as orientações. Mas, antes de tudo, ela garante que o sucesso de um bolo tem tudo a ver com muita prática e dedicação, não existem segredinhos escondidos no livro de receita de cada confeiteiro. Isso seria mais mito do que verdade mesmo. Bruna ensina três tipos de massa.

A especialista ensina

“Para fazer bolos em casa, daqueles que ficam perfeitos com um bom café da tarde, todas as opções a seguir são excelentes, mas para bolos de festa, precisamos ter mais cuidado e um pouco mais de entendimento sobre os tipos e métodos existentes. Assim, é possível saber qual delas é ideal para cada receita. Eu, por exemplo, amo montar bolos com mais de 15 centímetros de altura e preciso que a massa esteja bem estruturada”, explica ela, que compartilha seu trabalho nas redes sociais com mais de 615 mil seguidores.

Tipos de massa de bolo:

Chiffon

Massa de método espumoso, onde batemos claras em neve para trazer mais aeração ao preparo. Esta pode ser preparada tanto à mão quanto na batedeira e o seu resultado é mais eficaz se assado em apenas uma forma para ter um crescimento mais uniforme. Fofinha, úmida e super saborosa pode ser usada em bolos de vitrine, bolos gelados, bolos de pote, entre outros.

Massa à base de óleo vegetal

O método de preparo dessa massa é bem simples, feito por adição e a massa pode ser batida tanto à mão quanto na batedeira, da mais simples a mais sofisticada. Bastante saborosa, essa massa é úmida e firme, já que o óleo em estado líquido traz umidade para o bolo. É uma excelente massa para bolos altos.

Massa amanteigada

Feita através do método cremoso, essa é daquelas massas que, quando vai à geladeira, fica mais firme. Aqui, o ideal é usar manteiga pura pois a gordura animal dissolve com mais facilidade em contato com o nosso paladar. Se optar por usar margarina, a massa irá derreter menos, já que a gordura vegetal não se dissolve com tanta facilidade. Essa é uma excelente massa para bolos de andar, recheios mais densos e qualquer tipo de cobertura.

Por fim, Bruna finaliza elegendo a melhor opção para quem deseja fazer um bolo mais estruturado: “Sempre prefiro fazer a massa amanteigada. Apesar da massa à base de óleo funcionar muito bem para bolos altos, eu prefiro a amanteigada porque além de apresentar boa estrutura, o sabor também é incrível quando feita com manteiga mesmo. Uso em todos os meus bolos. O único cuidado necessário é comer em temperatura ambiente… A experiência será ainda mais completa deliciosa!”, finaliza.

