Roteiro Saiba onde comer no Rio de Janeiro no fim de semana de Lady Gaga Confira 5 sugestões de botecos e restaurantes abertos para receber os turistas na cidade carioca

Não bastasse o Rio de Janeiro ferver o ano inteiro, um motivo a mais faz a cidade carioca atingir agora mais um ápice do seu agito turístico.

Sim, o mega show da cantora Lady Gaga, neste sábado (3), traz o impacto de visitantes que estarão à disposição das ofertas gastronômicas (que não são poucas) na capital, neste fim de semana.

E nem precisa ser um little monster com figurino no corpo e música na ponta da língua para entender que qualquer grau de envolvimento pela festa te leva a lugares que valem a visita.

Leia-se botecos, restaurantes, pizzarias e cafeterias atentas a um dos prazeres que todo turista adora viver: o de comer!

Ocyá Ilha

“Parece um lugar fora do Rio de Janeiro!”. Esse foi o comentário que li com frequência depois que postei, na rede social, um vídeo sobre o restaurante comandado pelo chef Gerônimo Athuel.

A casa fica na extremidade da Ilha Primeira, na Barra da Tijuca, cujo acesso se dá por barquinho. Para pegar a condução marítima, vale localizar pontos como o do metrô Jardim Botânico/Barra da Tijuca. O trajeto custa R$ 6.

Ao descer na entrada, um ambiente aberto recebe o visitante e dá indícios de que o forte do cardápio é o peixe. Não à toa, uma câmara de com vários pescados enfileirados mostra o trabalho de maturação importante para dar maciez na textura e complexidade no sabor.

Vale pedir o filé de peixe maturado na brasa, servido com brócolis tostado, farofa fria e fritas.

Onde: Ilha Primeira, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Instagram:@ocya.rio

Elena

Não é fácil definir o Elena. Esse é um lugar múltiplo, que reúne vários serviços em um só. Mas que não se perde no conceito de representar uma grande metrópole: viva, moderna e instigante. Assim, o visitante se depara com uma casa de dois andares tombada no Jardim Botânico - Horto, na Zona Sul do Rio.

O salão do restaurante coloca o movimento da cozinha à mostra. À mesa, produções de diferentes regiões da Ásia, assinadas pelo chef Itamar Araújo, que já esteve à frente do Mee, do Belmond Copacabana Palace.

No cardápio, chama atenção o correto bao no vapor com barriga de porco assada, picles e molho hoisin. De principal, a costela de Angus na brasa e o Pad Thai de camarão são pedidas certeiras.

A combinação é feita com os drinques do mixologosta Alex Mesquita. “Trabalhamos várias bases alcoólicas no Elena. Aos poucos, vou atribuindo outras categorias de destilados”, diz Alex, quando perguntei sobre bases tão distintas na carta.

Para além da comida, vale conhecer cada espaço da casa, que mistura música, moda e atitude em quatro ambientes.

Onde: Rua Pacheco Leão, 758 - Jardim Botânico. Instagram: @elenahorto

Tijolada

Em Ipanema, o Tijolada convida para tomar uma cerveja gelada de 600ml e comer aquele petisco de boteco, sem complicação. As mesas ficam na área externa de um edifício de uso misto, de onde se vê o movimento de carros e pessoas pela rua.

A chamada “televisão de cachorro” ostenta o galeto espetado e que vai inteiro à mesa. Suculenta, a carne branca sai com farofa, vinagrete e batata.

O cardápio ainda inclui empadinha, caldinhos, pasteis e linguiça. Tudo assinando (e comandado) pelo chef-empreendedor Thomas Troisgros, que abriu o Tijolada ao lado da mulher Diana.

Onde: rua Visconde de Pirajá, 630 (loja C), Ipanema. Instagram: @tijoladabar



Jurema

Esse é recente! Abriu não faz muito tempo, mas já vem chamando atenção. É bar com assinatura do chef Elia Schramm (Babbo Osteria), que traz a informalidade de um bar com preços acessíveis. Neste quesito, vale ir sem medo no almoço do dia. Tem PF que sai na faixa dos R$ 38.

Mas o cardápio vai além. Do clássico pão de alho, ao pastelzinho de camarão, passando pelo caldinho e o pernil acebolado. De tudo um pouco. Com mesas na calçada e no pequeno salão aberto.

Onde: R. Real Grandeza, 196 - loja B - Botafogo. Instagram: @jurubeba.bar

Ferro e Farina

Não é fácil trabalhar com um produto cuja preferência é unânime. Pizza tem que ser perfeita nos detalhes. E aqui, uma produção exemplar. O contraste de sabor passa pela massa de fermentação natural, o molho de tomate fresco e demais ingredientes.

No meu caso, escolhi a Scampi. Reúne camarão, creme de alho, mozzarella, molho de tomate, salsinha, cebola e basílico.

A porção é individual e custa R$ 66. Foi com essa pizza, aliás, que a casa conquistou o pódio de Melhor Pizza da América Latina em 2025 pelo Guia das Melhores Pizzarias Artesanais do Mundo. Criação do chef nova-iorquino Sei Shiroma.

Onde: R. Arnaldo Quintela, 23 - Botafogo. Instagram: @ferroefarinha

