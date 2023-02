Saiba quais bares, restaurantes e cafeterias estão abertos durante o Carnaval

A- A+

Ninguém duvida que a rotina de todo brasileiro muda durante o Carnaval. Mas, nem por isso, o folião deixa de querer comer bem na hora do almoço, lanche ou jantar. Para as horas em que a fome fala mais alto, vale consultar a opção de bares, restaurantes e cafeterias abertos nos dias de festa.



Restaurantes que funcionam

Voltado para a cozinha francesa com uso de ingredientes brasileiros, o Ponte Nova fecha no Sábado de Zé Pereira, mas funciona de domingo (almoço) a quarta (almoço e jantar), com menu do chef Joca Pontes. Endereço: rua do Cupim, 172, Graças. Fone: 3227. 7226. Instagram: @pontenova.



Também de base francesa, o Villa Bistrô atende todos os dias de Carnaval em seus dois endereços. No sábado, a unidade do Shopping Tacaruna, em Olinda, abre no almoço, enquanto a loja do Shopping Riomar funciona nos dois turnos. Já de segunda a quarta, ambos atendem almoço e jantar. Fone: 3788.0773 (RioMar) e 3426.2902 (Tacaruna). Instagram: @villabistro.



De volta ao mercado pernambucano, o Pomodoro Café, do chef Duca Lapenda, dispõe sua culinária italiana de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. No cardápio, opções como lasanha, polpetone, além de sobremesas clássicas europeias. Endereço: Rua Capitão Rebelinho, 466, Boa Viagem. Fone: 99650.7277. Instagram: @pomodoro_caffe.



Os restaurantes do chef Pedro Godoy, Arvo e Voar, voltados para a culinária brasileira, abrem todos os dias de Carnaval: sábado (almoço e jantar), domingo (almoço) e segunda e terça (almoço e jantar). Endereços: rua Djalma Farias, 170, Torreão e rua Baltazar Pereira, 130, Boa Viagem. Fone: 99673.7122. Instagram: @arvorestaurante.



Para a fome de comida asiática, o Nirá Izakayá abre de segunda a terça de Carnaval, das 10h às 19h. Endereço: rua Rocha Pita, 108, Centro. Fone: 99524.5701. Instagram: @niraizakaya.



A cozinha árabe do Rihan segue firme e forte no almoço e jantar de sábado e domingo. Segunda e terça, no entanto, a casa fica fechada. Endereço: rua Jader de andrade, 163, Casa Fote. Fone: 3019.2843. Instagram: @rihanculinariaarabe.

Cafés e padarias a postos

O cardápio de lanches do Tokyo´s Café está disponível no horário normal da casa, sempre de terça a domingo, das 14h às 22h. Destaque para os fish burgers e doces da vitrine. Endereço: av. Dr. Malaquias, 79, Graças. Fone: 98262.0303. Instagram: @tokyosrecife.

Os fãs de brunch podem contar com a Vila Amizade. O casarão abre normalmente, todos os dias, das 8h às 20h. Endereço: rua da Amizade, 54, Graças. Fone: 3019.1365. Instagram: @vilaamizade.

O Solo Brewing oferece comidinhas e café especial de sábado à terça, das 8h às 20h. Endereço: rua dos Arcos, 60, Poço da Panela. Fone: 3788.3088. Instagram: @solo_brewing.

Mais endereços

A loja de carnes Bulltique Premium abre sábado, das 8h30 às 18h. Já de domingo a terça vai das 9h às 14h. Endereço: av. Conselheiro Aguiar, 538, Boa Viagem. Fone: 99115.3900. Instagram: @bultiquepremium.

Os boêmios da Zona Sul podem ficar tranquilos que o Cia do Chopp não vai fechar nesses dias. Bebidas, parrillas e sanduíches todos os dias das 22h às 23h. Endereço: av. Conselheiro Aguiar, 2775, Boa Viagem. Fone: 3465.9066. Instagram: @ciadochopp.



O Moendo na Laje funciona todos os dias, das 12h às 20h. Fecha na Quarta. Além de pratos, petiscos e bebidas, música ao vivo a partir das 16h. Endereço: av. Alfredo Lisboa, 810, 7º andar, Bairro do Recife. Fone: 99437.6621. Instagram:@moendonalaje.



O tradicional Carlitos, que recentemente inovou o cardápio com opções veganas, abre nos dias de Carnaval das 18h às 05h, Na Quarta de Cinzas vai das 18h a 01h. Endereços: av. José Gonçalves de Medeiros, 84, Madalena e rua José Bonifácio, 639, Torre. Fone: 3228.5717. Instagram: @carlitosburguer.oficial.



A Trattoria DaDani abre apenas no almoço do domingo. Endereço: rua Conselheiro Peretti, 96, Casa Amarela. Fone: 99962.9964. Instagram: @trattoriadadani.



Tanto o Vetro Ristrot quanto o Vetro Sushi Lounge estarão em pleno funcionamento. O primeiro, com a cozinha franco-italiana, abre neste fim de semana para o jantar. Na terça está fechado. O segundo, com cardápio asiático, vai até a terça-feira para o jantar. Fecha na quarta. Endereço: av. Cons. Aguiar, 916, Boa Viagem. Fone: 99472.8080. Instagram: @vetrosushilounge e @vetroristrot.



O café da manhã está garantido na Casa das Águas, que abre nas ladeiras, das 6h às 10h, para forrar o bucho dos foliões. Custa R$ 45 e inclui itens como cuscuz, iogurte, ovos e outros. Na rua Saldanha Marinho, 206, Olinda. Instagram: @casadasaguasolinda.



O We Lov, que mistura doceria, cafeteria e bistrô, abre todos os dias, das 11h30 às 23h. Endereço: av. Domingos Ferreira, 2045, Boa Viagem. Fone: 98967.2779. Instagram: @welovnistro_.

