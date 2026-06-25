Conheça os pernambucanos que aparecem na lista dos 100 melhores restaurantes da Exame

A- A+

Com a colaboração de 49 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da gastronomia brasileira, a Revista Exame publicou o ranking dos 100 melhores restaurantes brasileiros, nesta quinta (25). Três casas de Pernambuco se destacaram na lista: a Taberna Japonesa Quina do Futuro (72º) e o Arvo (91º), ambos do Recife, e o Benedita Cozinha (76º), da ilha de Fernando de Noronha. Confira a lista completa.



Segundo a Exame, a lista privilegiou "a rica diversidade brasileira atiça a criatividade dos maiores chefs do país. Das leguminosas que crescem nas diferentes temporadas de chuva no estado de São Paulo aos insumos provenientes do mar do sul do Brasil e no interior no Recôncavo Baiano".

A quinta edição do ranking teve o Tuju, comandado pelo casal Ivan Ralston e Katherina Cordás, como vencedor. A indicação se soma à terceira estrela Michelin conquistada pelo restaurante. Por mais de dois anos, a dupla viajou pelo estado de São Paulo para entender a sazonalidade brasileira e os insumos disponíveis de acordo com os períodos de chuvas. Com um menu que se renova a cada quatro meses, a casa recebe majoritariamente comensais brasileiros.

Para eleger as 100 melhores casas de Norte a Sul do país, os jurados precisaram indicar os dez melhores restaurantes em que esteveram nos últimos 12 meses, sem ordem de importância. Nesta edição, 33 casas aparecem pela primeira vez ou retornam à lista. As cinco regiões do país estão representadas por 19 cidades, incluindo tanto capitais quanto cidades do interior, o que reflete a rica diversidade gastronômica do Brasil.

Pernambucanos em destaque

Comandada pelo chef Chef André Saburó, a Taberna Japonesa Quina do Futuro foi o restaurante pernambucano mais bem ranqueado da lista. Localizado no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, a casa dedicada à culinária tradicional japonesa celebra 40 anos em 2026. A história do restaurante tem origem na chegada da família Matsumoto, natural de Sasebo, no Japão, ao Brasil, há 70 anos.



O chef André Saburó aprendeu a cozinhar com seu pai e tio e tornou-se conhecido por sua atuação e destreza no manuseio do atum, para aproveitar ao máximo o pescado. Em seu restaurante, é possível provar pratos como o sarapatum, uma releitura do sarapatel nordestino, e o stinco de atum.



Em funcionamento na ilha de Fernando de Noronha, o Benedita Cozinha foi a segunda mais bem avaliada pela lista dos 100 melhores restaurantes da Exame. Desde 2022, o chef Dário Costa divide seu tempo entre o Benedita e seus restaurantes de Santos (Paru e Madê). A casa ganhou esse nomd em homenagem à avó do chef, responsável por algumas receitas da casa.



Fechando a lista de pernambucanos em destaque, o Arvo, comandado pelos sócios Pedro Godoy e Eduardo Freyre ocupa um casarão do bairro do Torreão e e aposta em uma atmosfera acolhedora, cercada por árvores e hortas com PANCs.



Com café da manhã regional, sempre aos domingos, roda de samba e projetos como o Empório Ar e o Arvo Ateliê, o espaço une gastronomia, cultura e experiência. O menu combina memórias afetivas com toques asiáticos, que pode ser pareado com coquetelaria autoral ou a carta de vinhos nacional.



SERVIÇO:



Taberna Japonesa Quina do Futuro

Endereço: Rua Xavier Marques, 134, Aflitos.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h.



Benedita Cozinha

Endereço: Rua São Miguel, 180 – Vila do Trinta - Fernando de Noronha.

Funcionamento: De segunda a domingo, das 12h às 23h.



Arvo

Endereço: Rua Djalma Farias, 170, Torreão, Recife.

Funcionamento: Abre sábado e domingo no café da manhã, das 8h às 11h, e de segunda a sexta, das 11h45 às 16h.

Arvo, Recife (PE)

Veja também