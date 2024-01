A- A+

Recife Love Burger Saiba quais são as melhores hamburguerias do Recife, segundo festival Recife Love Burger divulga os estabelecimentos mais bem votados na Capital pernambucana

Quem adora hambúrguer vai gostar de ter um roteiro com os melhores estabelecimentos do ramo, localizados na Capital pernambucana. É que a 8ª edição do Recife Love Burger divulgou a lista das dez hamburguerias preferidas do público, mediande votação de consumidores e júri especializado.

Os eleitos foram: Baker, Boi bread, Emporio, Gastrô 1133, Geração Burger, Gladiador, La Brasa, Nave burger, Pernambucano Burger, Vila Torre e Mosh (como o melhor vegano). Segundo os critérios da organização, não há uma ordem de colocação.

Entre os destaques de avaliação estavam higiene e apresentação do prato. As votações aconteceram ao longo do evento, que é conhecido por listar hamburguerias com produções especiais. A ação aconteceu de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2023 e contou com 23 endereços que não pouparam criatividade para montar combos de hamburguer, batata e refrigerante.



Confira abaixo os pratos e suas respectivas hamburguerias vencedoras:



Baker

Sertão Burger

Blend de carne de sol angus, coberto na fonduta de queijo coalho e cebola caramelizada no shoyu. Acompanha molho de mel de engenho da casa. Servido com batata e refrigerante.

Valor: R$ 37

Endereço: Prof. Andrade Bezerra, 16, Parnamirim

@bakeroficial_

Sertão Burger, do Baker | Foto: Armando Artoni/Divulgação





Boi Bread Burger

Surpresa de Cheddar e Bacon

Pão brioche com gergelim duplo, hambúrguer de picanha 120g, queijo derretido, bacon crocante, disco de cheddar com farofa de bacon, molho barbecue e molho secreto bbb. Acompanha batata e refrigerante.

Valor: R$ 34,90

Endereço: R. Ten. Domingos de Brito, 1145, Boa Viagem

@boibreadburger

Surpresa de Cheddar e Bacon, do Boi Bread Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação



Empório Burger

Empório Sertanejo

Pão brioche, blend de 180g, queijo manteiga maçaricado, charque assada na manteiga de garrafa, picles de cebola roxa e barbecue de goiabada, batata McCain fininha, temperada com páprica. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 38

Endereço: R. Sto Aleixo, 08b, Sto Aleixo, Jaboatão e Av. São Paulo, 813, Jd. São Paulo, Recife

@emporioburguerr

Empório Burger, do Empório Sertanejo | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Gastrô 1133

Gastrô The Pork

Blend 120g , acelga, queijo mussarela maçaricado, costela suína defumada, geleia de abacaxi , cebola caramelizada e barbecue de goiaba. Acompanha batata frita com queijo maçaricado, molho da casa e refrigerante

Valor: R$ 46

Endereço: Av Afonso Olindense, 1279 A, Várzea

@gastro1133burger

Gastrô The Pork, da Gastrô 1133 | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Geração Burguer

Mega Crispy

Pão brioche, maionese defumada, que dá sofisticação e aroma diferenciado, alface crespa e refrescante, costela bovina bem suculenta, burguer artesanal Gera de 220g grelhado, coberto com queijo maçaricado finalizado com cebola crispy e farofa Panko, que juntos dão um sabor levemente adocicado e textura super crocante. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 46,99

Endereço: Km 9.8, 8986, Estr. de Aldeia, Vera Cruz, Camaragibe

@geracaoburguer

Mega Crispy, Geração Burguer | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Gladiator Hamburguer Gourmet

Maximus

Pão com gergelim, blend 130g,queijo prato derretido, deliciosa costela desfiada, sour cream, fatias de cebola roxa e cebolinha. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 38,90

Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 5293, Candeias, Jaboatão dos Guararapes

@gladiadorhamburguergourmet

Maximus, da Gladiator Hamburguer Gourmet | Foto: Armando Artoni/Divulgação

La Brasa Burger

Churras Brasa

Pão brioche Quantum Pão, maionese baconese, blend de fraldinha 200g, queijo mussarela, vinagrete de cebola roxa no azeite, farofa panko de bacon, alho e cebolinha, batata ondulada McCain, com carne de sol desfiada Fricarne e maionese gourmet.Acompanha batata e refrigerante.

Valor: 42,70

Endereço: rua Santo Elias, 49 Espinheiro

@labrasaburger.recife

Churras Brasa, da La Brasa Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Nave Burger

Step Burger

Pão com gergelim, blend de 160gr, american cheese de outro planeta, queijo cremoso empanado no panko combinado com saborosa geleia de bacon e maionese da NAVE. Acompanha batatas e refrigerante.

Valor: R$ 48,90

Endereço: R. da Hora, 855 - Espinheiro

@naveburgers

Step Burger, da Nave Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação





Pernambucano Burger

Rei Do Baião

Burger de 160g coberto com queijo coalho assado, uma inusitada maionese de pamonha e crispy de charque, no pão brioche com gergelim, finalizado com um fio de melaço de cana. Acompanha batata e refrigerante

Valor: R$ 39,90

Endereço: Rua General Salgado, 535, Setúbal

@pernambucanoburger

Rei Do Baião, da Pernambucano Burger | Foto: Armando Artoni/Divulgação

Vila Torre

Combo Engenho Da Torre

Duble smash de costela e linguiça angus, queijo manteiga maçaricado , farofa de bacon rústica e cebola crispy , servido no pão brioche. Acompanha batata crinkle temperada da McCain, maionese especial crocante e refrigerante.

Valor: R$49,90

Endereço: R. José Bonifácio, 481, Torre

@vilatorreoriginalburger

Combo Engenho Da Torre, da Vila Torre | Foto: Armando Artoni/Divulgação





Mosh Vegan

Black Sabbath

Blend de feijão preto, fatias de cebola tostada, crocante de tofu defumado, ketchup de goiaba, creme de castanha de caju e folhas no pão black de carvão! Acompanhado de batata frita McCain e Pepsi Black

Valor: R$ 43,99

Endereço:R. das Pernambucanas, 30, Graças

@mosh.vegan

Cupim Cheese, da Skina Burgeria Artesanal | Foto: Armando Artoni/Divulgação

