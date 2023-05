Saiba qual foi o primeiro azeite brasileiro a conquistar Prêmio de Qualidade Mario Solinas

A- A+

O Azeite de Oliva Extravirgem Potenza (Frutado) - produzido no Rio Grande do Sul, na cidade de Canguçu, precisamente na Fazenda Serra dos Tapes - foi o vencedor do Prêmio de Qualidade Mario Solinas.



O produto é o primeiro do Hemisfério Sul a ser reconhecido pela premiação, criada pelo Conselho Oleícola Internacional e considerada a mais importante pela comunidade internacional do azeite de oliva extravirgem. É a primeira vez que um azeite brasileiro conquista o reconhecimento.



Crédito: Reprodução/Instagram



A cerimônia de premiação acontecerá em Madri, an Espanha, no próximo dia 23 de junho.

Elaboração do Azeite Potenza

O blend frutado do Azeite de Oliva Exravirgem Potenza foi elaborado por Cláudia Santos, sommelier de Azeites e Mestra de Lagar da Fazenda Serra dos Tapes.



O azeite é preparado com as variedades arbequina coratina e frantoio, com acidez máxima de 0,014%. De acordo com a sommelier, o Potenza Frutado é ideal para acompanhar risotos, carnes brancas, queijos, molhos suaves e saladas, entre outras opções.

Azeite foi elaborado pela sommelier Cláudia Santos | Crédito: Reprodução/Instagram

"Estamos muito honrados e orgulhosos com um reconhecimento tão importante como o Mario Solinas Quality Award, que é considerado o Oscar da comunidade internacional", comenta Cláudia.



Já o presidente do Instituo Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), ressalta o quão essencial foi a premiação para um azeite brasileiro. "Um produtor brasileiro gaúcho conquistas o prêmio Mario Solinas representa uma mudança de nível: subimos no patamar do reconhecimento internacional. Por ser tratar do "Oscar" dos azeites, o Brasil se consolida como um País produtor de azeite de oliva extravirgem de qualidade".

Prêmio Mario Salinas

A edição 2023/22 da competição analisou pelo menos 117 azeites, com inscrições da Argentina, China, Croácia, Grécia e Itália. O Brasil inscreveu dois azeites.



O Mario Salinas foi criado em 2000 pelo Conselho Oleícola Internacional (COI) com o intuito de incentivar a produção e a comercialização de azeites de oliva extravirgens, com características organolépticas harmoniosas.

A lista com os azeites finalistas e vencedores pode ser conferida neste link.

