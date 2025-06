A- A+

REALITY SHOW Saiba quem é o pernambucano Bruno Manoel, participante do reality ''Chef de Alto Nível'', da Globo O cozinheiro, que faz sucesso com suas receitas nas redes sociais, será um dos participantes do programa apresentado por Ana Maria Braga

O pernambucano e recifense Bruno Manoel, chef de cozinha e influenciador digital com mais de 865 mil seguidores no Instagram, está com a passagem de avião garantida para os estúdios Globo, em São Paulo.



O cozinheiro foi confirmado como um dos participantes do mais novo reality de gastronomia da emissora, o "Chef de Alto Nível", comandado por Ana Maria Braga.

Acostumado a facilitar diversas receitas para o público nas redes sociais, por meio de vídeos criativos e cheios de humor no seu perfil (@preto_na_cozinha), o pernambucano decidiu embarcar em mais um desafio gastronômico.



Depois de vencer o reality ''Que Delícia'' (2023), no ''Mais Você'', ele vai, novamente, representar a cultura nordestina/pernambucana diante de milhões de telespectadores, valorizando os ingredientes locais.

Jurados

de peso

Bruno Manoel também vai precisar superar a exigência dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, que serão os jurados do programa, responsáveis por avaliar as provas individuais e em grupo.



Os prestigiados chefs de cozinha devem atuar como mentores dos outros cozinheiros ao longo do "Chef de Alto Nível".

O "Chef de Alto Nível" será exibido às terças e quintas-feiras, a partir do dia 15 de julho, e tem final prevista para o dia 21 de agosto.



O programa reunirá alguns dos maiores nomes da gastronomia brasileira em um formato inédito no Brasil ao longo dos episódios.

Sobre

Bruno Manoel

Bruno Manoel é publicitário e foi vencedor do reality “Que Delícia”, no programa "Mais Você", também comandado por Ana Maria Braga, em 2023.



O chef tem no seu currículo curso na tradicional Le Cordon Bleu, considerada a maior rede de escolas de culinária e hospitalidade do mundo. Começou sua trajetória na internet compartilhando receitas acessíveis e afetivas.

Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Bruno se tornou um fenômeno nas redes sociais com suas receitas criativas, vídeos dinâmicos e uma forma leve e descontraída de falar sobre gastronomia.



Orgulhoso de suas raízes, ele sempre destacou a culinária nordestina como fonte de inspiração e agora tem a chance de mostrar seu talento para todo o Brasil.

Veja também