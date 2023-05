A- A+

Masterchef Saiba quem é o pernambucano Emanuel Sávio, participante do Masterchef Brasil Natural de Flores, cozinheiro mora em Portugal há seis anos e se inscreveu no programa em segredo da família

A décima edição do Masterchef Brasil conta com um sotaque familiar aos telespectadores pernambucanos. Natural do município de Flores, no interior de estado, Emanuel Sávio está entre os concorrentes por uma vaga no talent show de culinária.

Emanuel vive em Portugal há quase seis anos, na cidade de Porto, e voltou ao Brasil apenas para tentar a oportunidade no programa. Para isso, pediu demissão de seu emprego, e sequer avisou aos pais que estava em solo brasileiro.

Sua mãe, no entanto, até chegou a sugerir que Emanuel tentasse uma inscrição no programa, o que o fez suspeitar que ela já tivesse descoberto sua intenção, o que não foi o caso. O plano do cozinheiro amador é contar para sua família apenas ganhando o avental.

"Hoje eu vou em busca de um avental e uma vaga nessa aventura. Me preparei muito para estar aqui e enfrentar os mais diversos desafios. Sou forte, sou consciente e cheio de talento", escreveu nas redes sociais nesta terça-feira (16), quando estreia o terceiro episódio da temporada.

