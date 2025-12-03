Qua, 03 de Dezembro

NÃO AGRADOU

Brasileira serve salpicão em reality culinário na Romênia e prato é detonado pelos jurados

Os chefs que avaliam os participantes do programa estranharam a receita típica das festas de final de ano no Brasil

Suellen Carey foi eliminada de reality na Romênia após preparar salpicão Suellen Carey foi eliminada de reality na Romênia após preparar salpicão  - Foto: @suellencarey.uk/CO Assessoria/Divulgação; Antena 1/Divulgação

O salpicão, prato tradicional das festas de fim de ano no Brasil, não agradou os jurados do reality culinário “Chefi la Cuțite”, exibido na Romênia pelo canal Antena 1. A receita foi preparada pela brasileira Suellen Carey, que vive no Reino Unido e acabou eliminada do programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Suellen Carey | global artist and viral (@suellencarey.uk)

Nas redes sociais, a influenciadora afirmou que os chefs avaliadores estranharam a aparência do prato - composto de frango desfiado, maionese, cenoura e batata palha - e nem chegaram a prová-lo. De acordo com ela, sua ideia era preparar algo com forte memória afetiva para os brasileiros.

Antes de saber a identidade da participante, o chef italiano Richard Abou Zaki, um dos jurados do programa, afirmou que a receita só poderia ter sido feita por alguém que não entende nada de cozinha. “Se for um cozinheiro, faço o sinal da cruz. Deus nos ajude”, alfinetou. 
 

“Eu levei um salpicão brasileiríssimo, tradição nacional, e os chefs olharam como se eu tivesse servido um OVNI culinário”, disse a brasileira. Mesmo explicando o contexto cultural da comida, ela não conseguiu fazer os jurados mudarem de ideia. “Eles não provaram”, lamentou. 

Para Suellen, se os chefs tivessem dado uma chance ao prato, o resultado seria outro. “Com uma colherinha só, já estariam pedindo receita, marmita e abrindo um restaurante com meu nome em Bucareste”, brincou. 

