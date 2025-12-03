A- A+

NÃO AGRADOU Brasileira serve salpicão em reality culinário na Romênia e prato é detonado pelos jurados Os chefs que avaliam os participantes do programa estranharam a receita típica das festas de final de ano no Brasil

O salpicão, prato tradicional das festas de fim de ano no Brasil, não agradou os jurados do reality culinário “Chefi la Cuțite”, exibido na Romênia pelo canal Antena 1. A receita foi preparada pela brasileira Suellen Carey, que vive no Reino Unido e acabou eliminada do programa.

Nas redes sociais, a influenciadora afirmou que os chefs avaliadores estranharam a aparência do prato - composto de frango desfiado, maionese, cenoura e batata palha - e nem chegaram a prová-lo. De acordo com ela, sua ideia era preparar algo com forte memória afetiva para os brasileiros.

Antes de saber a identidade da participante, o chef italiano Richard Abou Zaki, um dos jurados do programa, afirmou que a receita só poderia ter sido feita por alguém que não entende nada de cozinha. “Se for um cozinheiro, faço o sinal da cruz. Deus nos ajude”, alfinetou.



“Eu levei um salpicão brasileiríssimo, tradição nacional, e os chefs olharam como se eu tivesse servido um OVNI culinário”, disse a brasileira. Mesmo explicando o contexto cultural da comida, ela não conseguiu fazer os jurados mudarem de ideia. “Eles não provaram”, lamentou.

Para Suellen, se os chefs tivessem dado uma chance ao prato, o resultado seria outro. “Com uma colherinha só, já estariam pedindo receita, marmita e abrindo um restaurante com meu nome em Bucareste”, brincou.

