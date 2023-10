San Botequim lança cardápio exclusivo de burgers na unidade Boa Viagem

A- A+

A unidade de Boa Viagem do San Botequim lançou um cardápio especial de hambúrgueres, com uma seleção de 10 opções, disponíveis de terça a domingo no local. A novidade é assinada pela chef Gabriella Renzo, em parceria com a B&F Consultoria e Gestão.

Para os apreciadores de clássicos, o cardápio apresenta opções de hambúrgueres tradicionais, disponíveis de domingo a quinta, como o San Burger, o San Salada, o San Bacon, o San Calabresa e San Egg Bacon.

Já para quem busca uma experiência gastronômica mais exclusiva, o San Botequim oferece opções de hambúrgueres especiais, disponíveis de terça a domingo. Entre as opções, estão o San Charque, o San Cheddar e Onion Rings, o Triplo San, San Gorgonzola e San Cream Cheese.

Os preços variam entre R$ 20,90 a R$ 46,90, tendo opções de apenas o hambúrguer ou optar pelo combo com batata frita.

O restaurante funciona de terça a domingo e possui duas unidades, em Boa Viagem e San Martim. Além dos hambúrgueres, o San Botequim também oferece uma variedade de petiscos, entradas e bebidas já conhecidos pelo público. Mais informações estão disponíveis nos perfis @san.botequim e @sanbotequimbv.

Veja também

Ação social Bar no Recife promove festival de coquetelaria em homenagem a personalidades da cultura. Confira