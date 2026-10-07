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DIA DAS CRIANÇAS

Sanduíche de sorvete é dica de sobremesa para o Dia das Crianças; aprenda a fazer em casa

Receita fica pronta em minutos e vai garantir a diversão em 12 de outubro

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Sanduíche de sorvete é dica para o Dia das CriançasSanduíche de sorvete é dica para o Dia das Crianças - Foto: Horta Filmes/Divulgação

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Que tal preparar uma sobremesa divertida para animar os pequenos no Dia das Crianças?

A data, comemorada em 12 de outubro, próxima segunda-feira, pode ficar mais alegre com uma sobremesa colorida e fácil de fazer. 

Que tal combinar duas comidinhas que a criançada adora - biscoito e sorvete -, e transformar em um... sanduíche? Isso mesmo. 

O departamento de culinária da Selmi ensina um sanduíche de sorvete facinho, facinho, que pode ser um lanche da tarde ou ser servido como sobremesa. 

O sanduíche de sorvete fica pronto em minutos e é uma ótima opção para os dias quentes. 

RECEITA
Sanduíche de sorvete

Ingredientes:
1/2 pacote de biscoito Maizena (360g) 
3 xícaras de chá de sorvete de flocos (ligeiramente macio) 
2 xícaras de chá de chocolate ao leite derretido 
Confeitos coloridos a gosto para decorar

Modo de preparo:
Monte os sanduíches colocando uma bola generosa de sorvete de flocos entre dois biscoitos Maizena, pressionando levemente para distribuir o recheio de forma uniforme

Leve os sanduíches ao freezer por cerca de 20 minutos para que o sorvete firme novamente

Mergulhe metade de cada sanduíche no chocolate ao leite derretido

Decore a parte coberta com chocolate utilizando os confeitos coloridos antes que o chocolate endureça

Retorne ao freezer por mais alguns minutos até a casquinha de chocolate firmar por completo

Sirva bem gelado

Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 10 porções

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