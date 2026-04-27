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pepperoni Sanduíches com pepperoni são novidades na rede Bob`s em todo o Brasil; saiba mais Cheddar e pepperoni são os protagonistas do novo festival da rede brasileira

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A rede brasileira Bob´s lançou o Festival de Cheddar e Pepperoni, com três novos sanduíches em que o queijo e o embutido são protagonistas.

Os sandubas estreantes são: Mega Cheddar Pepperoni - pão recheado com dois discos de carne bovina de 117g cada, acompanhados por três fatias de pepperoni e uma camada de molho cheddar; Chicken Cheddar Pepperoni - que leva duas tiras de frango feitas com 100% filezinho, marinadas com lemon pepper e empanadas, pepperoni e molho cremoso de cheddar; e Double Cheddar Pepperoni - com dois hambúrgueres mais slim, três fatias de pepperoni e molho cheddar.

Mais informações sobre os novos sanduíches aqui

*Com informações da assessoria de imprensa

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