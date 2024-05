A- A+

CACHAÇA Sanhaçu, cachaça pernambucana, recebe título de a melhor do Brasil Bebida produzida no Engenho Sanhaçu, em Chã Grande, no Agreste, disputou o título com cinquenta cachaças de nove estados do País

A melhor cachaça do Brasil é pernambucana, e tem os ares do Agreste do Estado, mais precisamente de Chã Grande: a bebida Sanhaçu Soleira ganhou o título na 6ª edição do concurso realizado pelo Ranking Cúpula da Cachaça.



Com resultado divulgado na última sexta-feira (10), o certame foi disputado por pelo menos cinquenta cachaças de nove estados do País.

O concurso contou com três fases: o voto popular que elege 150 rótulos mais queridos; seleção de 50 rótulos, que seguem para a etapa final e a degustação às cegas de 20 profissionais especialistas, onde são ranqueadas as melhores cachaças do ano.



A Sanhaçu conquistou ainda o 2º lugar com a sua "Origem" (categoria Cachaça Branca) e o 21º com a "Freijó" (categoria Armazenada e Envelhecida).

Com 17 anos de mercado e produzida na Zona Rural de Chã Grande, a cachaça, exportada para Suíça e Estados Unidos, e com a família Barreto Silva à frente, acumula outras 47 premiações - nacionais e internacionais.

No engenho, tido como o primeiro espaço movido a energia solar do País, há também produção de rapadura e mel de engenho.



É de lá também a primeira cachaça orgânica de Pernambuco e foi do mesmo engenho que veio o título da produção da primeira bebida do Brasil com Selo de Envelhecimento Sustentável (SES).



Produções

A marca conta atualmente com 11 produções próprias, sendo cinco de linha, três edições especiais e três limitadas. Há também duas edições colaborativas.



Elk Barreto, uma das responsáveis pela gestão da Sanhaçu, junto aos irmãos Oto e Max Barreto, destaca sobre a mais recente premiação da Sanhaçu.



“Todas as premiações que recebemos até hoje foram muito comemoradas, nos deixaram felizes demais, mas essa tem um sabor especial”, adianta.



Ela completa: “Não é mais um prêmio, esse é tipo o Oscar da Cachaça. Hoje é a premiação mais almejada no Brasil. É o maior, mais abrangente e mais democrático concurso de cachaça que existe no mercado”.

Elk diz, ainda, que a família sente muito pelo prêmio ter vindo cinco meses depois da partida do maior responsável pela Sanhaçu, o pai, Moacir Eustáquio, que há 31 anos desenvolveu modelo de produção da cachaça.





"Temos certeza de que ele está feliz e orgulhoso de nós e do trabalho que ele desempenhou em vida”.

Confira as três premiações conquistadas pelo Engenho Sanhaçu:

1º lugar no Pódio Geral:

Cachaça Sanhaçu Soleira (500ml): soleira é um método de envelhecimento usado por vinho. A soleira da cachaça Sanhaçu passou por 29 barris, sendo o último, um barril virgem;

2º lugar na categoria Cachaça Branca:

Cachaça Branca, Sanhaçu Origem de 375 ml e 700 ml: não passa por nenhum de envelhecimento, apresenta teor alcoólico alto;

21º lugar na categoria Armazenada e Envelhecida: lançada em 2007, a Freijó, de 375ml e 600 ml, tem um envelhecimento sequencial.

O Sanhaçu

Localizado na Zona Rural de Chã Grande, Agreste pernambucano, o Engenho Sanhaçu - que integra o turismo rural do Estado, um dos principais consumidores e produtores de cachaça do Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) - tem a produção de orgânicos como a cachaça, rapadura e também mel de engenho.



Visitantes podem fazer um tour pelo espaço para conhecer área de fabricação, moenda, alambiques, produção de rapadura e mel de engenho, além de adegas de envelhecimento e a agrofloresta. A programação também inclui aula de degustação.



Atualmente o espaço oferece visita guiada com valor de R$ 30 - crianças até 10 anos não pagam. As visitas podem ser feitas aos sábados, domingos e feriados, às 11h e às 13h.



Grupos pedagógicos e corporativos bem como visitas durante a semana devem fazer agendamento. Já a lojinha, que dispõe de produtos da linha com preço de fábrica, abre diariamente das 9h às 16h. Os produtos da marca também estão Brasil afora, e no exterior.

Serviço

Engenho Sanhaçu - Sítio Valado, s/n, Zona Rural de Chã Grande

Informações: @sanhacu // (81) 9 9226-6474

