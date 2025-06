São João 2025: onde encomendar comida junina no Recife? Confira dicas

A- A+

O São João está batendo à porta e o bom pernambucano não deixa a data passar sem comida boa. É chegada a hora da canjica, pamonha e munguzá brilharem!



A culinária da época, com muitas receitas à base de milho e tantos ingredientes regionais, é parte importante dos festejos juninos em todo o estado.



Para quem não adiantou as encomendas do feriado, algumas dicas de onde comprar quitutes tradicionais.

Portus Delicatessen

Com duas unidades na Zona Norte do Recife, a rede oferece as pedidas mais tradicionais da época: bolo de tapioca (R$ 46/kg), bolo de macaxeira (R$ 49/kg), bolo Souza Leão (R$ 49/kg), bolo de milho (R$ 49/kg), pé de moleque (R$ 49/kg), munguzá (R$ 34,90/kg), bolo de coco (R$ 49/kg), pamonha (R$ 10, a unidade), cocada (R$ 42/kg), entre outras receitas.



As encomendas devem ser feitas presencialmente, até 22 de junho, em uma das duas unidades, mediante pagamento de 50% do valor total.



Onde: av. Rosa e Silva, 1894, Jaqueira; e rua José Bonifácio, 747 (dentro do Mercado da Torre). Instagram: @portusdelicatessen

Luna Produtos Artesanais

A marca Luna Produtos Artesanais oferece cardápio junino com receitas adaptadas - sem glúten, adoçados com stévia ou ainda sem lactose.



Sob encomenda, a produção artesanal inclui bolo pé de moleque (R$ 55/400g), bolo de macaxeira adoçado com açúcar demerara ou stévia (R$ 42/300g), bolo de milho com coco (R$ 43/300g), bolo de paçoca com cobertura (R$ 85/500g e R$ 52/300g) e ainda munguzá adoçado com demerara (R$ 16/500g) ou stévia (R$18/500g), pamonha de forno feita com demerara ou stévia (R$ 39,90/400g) e combo de broa de fubá com erva-doce e goiabada (quatro nunidades a R$ 25).



Mais informações e encomendas: (81) 99706-4017 e @lunaprodutosartesanais

Casa dos Frios e Palatsi também aceitam encomendas de São João. Fotos: Victor Muzzi/Divulgação e Divulgação

Palatsi

Bolo de milho com brigadeiro de canjica (R$ 120), bolo de macaxeira (R$ 140), bolo de mandioca com queijo do reino (R$ 140) e torta de cocada com caramelo puxa-puxa (R$ 210) são os itens especiais sob encomenda da rede de cafeterias Palatsi. Boa notícia também é que as unidades vão funcionar em todo o feriado.



Onde: térreo do empresarial Isaac Newton, Ilha do Leite; edifício garagem do Hospital Português, Paissandu; rua da Aurora, 387, Boa Vista. Instagram: @palatsirecife

Casa dos Frios

A delicatessen mais tradicional do Recife aceita encomendas, presenciais, até este sábado (21), às 12h. Uma das especialidades da Casa dos Frios é o bolo de rolo que, na versão casadinho (semelhante a um bem casado) ganhou embalagem temática e sai a R$ 9,50, a unidade).

A variedade de bolos chama a atenção: bolo de massa de mandioca (R$ 43,90/kg), pé de moleque diet (R$ 59,90/kg), bolo Engorda Marido (R$ 49,90/kg), bolo Luís Felipe (R$ 59,90/kg), bolo Santo Antônio (R$ 45,90/kg), bolo de tapioca (R$ 49,90/kg), bolo de paçoca (R$ 43,90/kg), bolo de batata-doce (R$ 49,90/kg) e bolo de cocada (R$ 49,90/kg) são algumas das opções.

As tradicionais canjica e pamonha, além de arroz-doce, e milho cozido também estão disponíveis.

A encomenda só será confirmada mediante pagamento de 50% do valor total. Onde: av. Rui Barbosa, 412, Graças; e av. Domingos Ferreira, 1920, Boa Viagem. Mais informações: (81) 2125-0200

Parla Deli

Da cozinha da rede de padarias Parla Deli saem as receitas mais tradicionais, como o milho cozido (R$ 5,90 a unidade), seleção de bolos regionais, com destaque para o bolo de milho cremoso (R$ 49,90/kg), bolo Souza Leão (R$ 49,90/kg), bolo de macaxeira (R$ 59,90/kg), e bolo de milho com requeijão (R$ 54,90/kg).



Opção prática, e sem desperdício, é optar pelo pout-pourri junino (bolos em tamanhos pequenos), com dois ou quatro sabores, a R$ 54,90.



O menu junino ainda oferece queijadinha (R$ 10,90, a unidade), pamonha (R$ 11,20, a unidade), pamonha de forno (R$ 55,90/kg), munguzá (R$ 17/500ml), canjica (R$ 69,90/kg) e o pudim de milho (R$ 54,90/kg) também são ofertados todos os dias.



Encomendas até 21/06, mas as unidades funcionam normalmente no feriado com mesa junina à disposição.



Onde: av. Conselheiro Rosa e Silva, 1305, Aflitos; av. Conselheiro Aguiar, 1365, Boa Viagem; Estrada das Ubaias, 147, Casa Amarela; Brennand Plaza, 457, Boa Viagem. Informações por Whatsapp: (81) 9810-69277 (Zona Norte) e 99678-0064 (Zona Sul)

Parraxaxá

Os restaurantes Parraxaxá vão funcionar normalmente no feriado junino, com bufê nordestino completo e opções à la carte. Especialmente nos dias 23 e 24 de junho, um forrozinho ao vivo vai animar a clientela. A casa também entrega via iFood. Onde: rua Igarassu, 40, Casa Forte; e avenida Fernando Simões Barbosa, 1200, Boa Viagem. Instagram: @parraxaxa

