Sabores São Paulo 470 anos: aprenda a fazer o "polêmico" cuscuz paulista Receita é uma das mais clássicas da terra da garoa e uma excelente pedida para compartilhar no café da manhã ou no jantar

A cidade de São Paulo competa, nesta quinta-feira (25), 470 anos. Para comemorar a data, apresentamos a receita do Divino Fogão de um dos pratos mais polêmicos do Brasil, o cuscuz paulista.



Há quem ame de paixão e quem deteste. Certo é que a receita é uma das mais clássicas da terra da garoa e uma excelente pedida para compartilhar com amigos e familiares no café da manhã ou no jantar. Tome nota!

Cuscuz Paulista

(Por Divino Fogão)



Ingredientes:

½ de uma cebola

50 ml de azeite

1 lata de ervilha

1 lata de milho

2 latas de sardinha ou atum

4 ovos cozidos

2 tomates

3 xícaras de farinha de milho

½ xícara de salsinha

200 gramas de pimentões

3 litros de água

Pimenta biquinho à gosto

Modo de preparo:

Inicialmente, higienize o tomate, a salsinha e cebola. Cozinhe os ovos, descasque e corte em 4 partes. Refogue a cebola no azeite e acrescentar, os pimentões, a sardinha ou atum, o milho, ervilha, a salsinha, acrescente a água e deixe ferver. Em seguida, coloque a farinha de milho aos poucos e mexa até formar uma massa. Unte e decore uma forma com rodelas de tomate, pedaços de sardinha, pimenta biquinho e os ovos cozidos. Despeje toda a massa na forma decorada, aperte bem, coloque um filme plástico por cima para retirada do ar e leve para gelar por uma hora. Após gelar, desenforme, coloque em uma travessa e sirva.

