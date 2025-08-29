A- A+

SÃO PAULO São Paulo ganha Tortuga, do chef Pedro Gonzalez e Miyabi, restaurante japonês sem glúten Casas são as mais recentes novidades gastronômicas abertas em São Paulo, no bairro de Pinheiros

Após quatro anos em Barcelona, o chef brasileiro Pedro Gonzalez abre em São Paulo a primeira filial fora da Espanha do Tortuga, seu primeiro restaurante autoral.



Com pratos que mesclam de técnicas francesas a ingredientes e preparos espanhóis, italianos e asiáticos a casa traz cardápio em grande parte, remodelado e, dessa forma, com mais brasilidade. A exemplo do crudo de atum com mousse de erva-doce e molho cítrico, que por aqui vai ganhar toque crocante com a telha de tapoica.

Formado pelo French Culinary Institute (EUA) e Le Cordon Bleu (Austrália), Gonzalez afirma que estava com saudade do Brasil. Seu retorno, aliás, veio cercado de profissionais com passagens pelo Tuju, Ecully e Vista.

"Não quero estar dentro da caixa. Faço uma cozinha liberal, criativa e sem amarras", ressalta o chef.

Barriga de Porco

Um dos best sellers do Tortuga na Europa, a barrida de porco braseada - por 12 horas em molho de shoyu e laranja - seguirão intocáveis na nova casa. Tal qual a bochecha bovina e as croquetas de jamón.









Com porções individuais e pratos que também podem ser compartilhados, o cardápio é convidativo para novas descobertas.



"Aqui (no Brasil) tenho uma equipe maior, o que também me permite avançar na ousadia", conta Pedro, que destaca na sobremesa do Tortuga o mousse de chocolate com "terra" de chocolate com laranja.



Espaço em dobro

Se comparada com a unidade de Barcelona, o restaurante em São Paulo tem o dobro de espaço.



Espaço do restaurante Tortuga | Crédito: Divulgação



Integrado à calçada, os clientes se deparam desde a entrada com um bar onde são servidos, entre outras bebidas, drinks e vinhos, com a sommelière Carla Regina da Silva à frente.



De volta ao começo

Foi em São Paulo que o chef Pedro Gonzalez iniciou sua trajetória na cozinha. Em 2011 seguiu para Nova Iorque e lá aprimorou suas técnicas no French Culinary Institute (FCI), cursando confeitaria.



Depois, na Austrália, refinou suas habilidades na cozinha francesa, precisamente na Le Cordon Bleu.



Tempos depois, fincou sua base em Barcelona e lá realizou o sonho de abrir o próprio restaurante, em 2021.

SERVIÇO

Restaurante Tortuga, do chef Pedro Gonzalez

Onde: Rua Padre Carvalho, 171, Pinheiros



Funcionamento:

Segundas, das 19h às 23h

Terça a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h

Domingos, das 12h às 17h - fechado no último domingo do mês



Reservas Get In

Instagram: @tortuga.saopaulo

Japonês sem gluten

Foi aberto também em São Paulo o Miyabi, primeiro restaurante japonês sem glúten.



O feito é do empresário e Sake Samurai Fábio Ota, que tem a ideia de difundir a cultura japonesa no Brasil.

Localizado no Baixo Pinheiros, em um complexo gastronômico dedicado a sabores do Japão - por lá também está instalada a confeitaria Amay, da chef Aya Tamaki - o restaurante conta com espaço para 15 lugares e com menu omakase (R$ 700).



O modelo traz o comensal com escolhas da experiência nas mãos do itamae (chef), livre para criar e servir ingredientes mais frescos do dia - que pode incluir especiarias disponíveis por tempo limitado.



Aberto apenas para o jantar, pelo menos em princípio, o Miyabi é a realização de um sonho antigo de Fábio Ota, que entregou o comando do restaurante a um trio de especialistas em sushis e na gastronomia japonesa: Wallace Tsuyoshi Morita, Mari Saito e Lucas Lyou.



Restaurante Miyabi | Crédito: Galdstone Campos



"Estamos já cinco meses trabalhando juntos, incluindo uma viagem ao Japão para testes e adaptações. (...) Trabalhar com cozinha inclusiva traz uma satisfação enorme, imediata. As pessoas ficam muito gratas por finalmente poderem compartilhar a mesma experiência com toda família, sem medo de passar mal", conta Fábio.

Especialista em saquês

A equipe de Fábio Ota conta ainda com a sommelière e especialista em saquês Camila Braz, que cuida também do serviço de harmonização da casa.



"Nos últimos cinco anos aprofundamos nossos estudos de harmonizações, inclusive com collabs no Brasil, em 2024, com o chef Tanaka, do restaurante Ise Sueyoshi, e com o chef Ido e o sommelier Mikoshiba, do Maen Sake Pairing, ambos de Tóquio", destaca Ota.



A casa vai contar também, em breve, com vinhos trazidos do Japão.



Estrutura do Miyabi

Com assinatura do arquiteto Albert Sugai, o projeto do Miyabi tem estilo japonês moderno, marcado por madeira clar, vidro e luz natural.



Na entrada da casa há a confeitaria Amay, com espaço para até 60 pessoas.



Vale ressaltar que as operações do restaurante e da confeitaria contam com cozinhas separadas.

SERVIÇO

Restaurante Miyabi

Onde: Rua Marcos Azevedo, 86, Pinheiros, São Paulo



Funcionamento:

Terça a Sábado, das 19h às 23h



Confeitaria Amay

Funcionamento:

Terça a Sábado, das 10h às 18h

Domingos e feriados, das 11h às 18h



Reservas Get In ou pelo WhatsApp (11) 9 9600-7782

Instagram: @miyabi.br



