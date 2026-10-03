Thiago das Chagas abre São Pedro no Pina com horário estendido: do almoço ao jantar

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O mesmo restaurante, só que diferente. Talvez seja essa a melhor forma de dar uma ótima notícia: o chef Thiago das Chagas acaba de abrir um novo São Pedro na Zona Sul do Recife, especificamente no Polo Rebelinho, no bairro do Pina.



E, agora, a casa que faz tanto sucesso no Pátio de São Pedro, centro da Cidade, está, literalmente, mais próxima do ecossistema que abastece o seu menu: o mar.



Das Chagas também é sócio do Reteteu, na Encruzilhada, e do Gracinha, em Olinda.



Caldeirada é opção no São Pedro Pina. Foto: Laís Eva/Divulgação

Perto do mar

O São Pedro Pina ocupa o ponto do extinto gastrobar Âme desde o dia 3 de setembro, do qual Thiago aproveitou praticamente todo o layout contemporâneo, acrescentando peças de artistas visuais que têm o mar como referência, como Estela Miazzi, e entrega uma experiência, digamos, híbrida, ao cliente da região.



Enquanto a matriz no centro do Recife propõe menu enxuto e uma paisagem histórica arrematada pela Concatedral de São Pedro dos Clérigos, apenas no formato de almoços ensolarados, a filial surge ampliada no quesito gastronômico, no funcionamento e ainda aposta numa carta de vinhos bem pensada, afinal, o ethos da Zona Sul é completamente distinto do Centro/Zona Norte, sem se desvencilhar do mote que orienta o trabalho do cozinheiro.



Thiago das Chagas é extremamente apegado às raízes nordestinas, defende as relações com pequenos fornecedores, enfim, diria que o chef é um bairrista nato quando o tema é cultura alimentar.



E se você é admirador da comida de Thiago, sugiro fazer o test drive do São Pedro Pina em horários diferentes, porque o restaurante também funciona à noite. Mais um ponto para o chef que amplia a oferta das redondezas.



Para comer

Do Pátio, o chef levou as sugestões de maior saída, como o sururu defumado com batata-doce em conserva e o tartar de peixe fresco do dia com castanha e caju marinado em cajuína.



Mas não se engane quanto ao cardápio: ele não é um espelho da matriz, foi ampliado com ótimas opções de entradas e pratos principais, está mais maduro na concepção, e ainda sim mantendo o foco produtos do mar.



O crudo de peixe do dia, entradinha presente em todos os menus hypados do Brasil, também aparece aqui. Mas quem brilha mesmo é a salada de polvo com maionese de peixe, gengibre, tomatinhos, manga e purê de banana, finalizada com azeite de pimentas coloridas e chips de banana.



Ceviche de peixe, castanha e caju em cajuína. Foto: Laís Eva/Divulgação

O Fuxico do São Pedro, porção com cinco bolinhos de feijão-fradinho, tal qual o acarajé, recheados com moqueca de peixe, mais molho lambão, também é estreia atraente de belisco e faz uma alusão aos bolinhos fritos em óleo tradicionalmente vendidos no centro da Cidade chamados fuxico.



"Minha proposta é sempre ressignificar e fazer uma gastronomia mais democrática e acessível, através de ingredientes pernambucanos", comenta o cozinheiro.



Outra novidade das boas é o formato "Monte seu prato" (com peixe, polvo ou camarão) e a forma de cocção - na brasa ou como caldeirada -, mais acompanhamentos à escolha - salada de cogumelo defumado, farofas, pirão de peixe, etc.



Já entre os pratos principais previamente formatados, pode-se escolher entre arrozes molhados de polvo, peixe, caranguejo ou camarão, o conhecidíssimo baião de peixe com nata do Sertão, um dos primeiros do São Pedro, preparado com feijão-verde, arroz vermelho, nata, bacon, legumes orgânicos salteados e queijo de coalho empanado.



O Vatapá do São Pedro é uma surpresa. É feito com caranguejo e peixe grelhado na brasa e guarnecido com arroz vermelho. Oxalá que as novas águas de Thiago das Chagas sejam tranquilas.

SERVIÇO

São Pedro Pina

Onde: Rua Capitão Rebelinho, 166, Pina

Funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; e domingo, das 12h às 17h

Informações: @saopedrorestaurante



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