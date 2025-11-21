Sáb, 22 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sabores

Sardinhada de São Martinho celebra tradições lusitanas no Clube Português, neste sábado (22)

Evento é um marco no calendário social do clube e reafirma a ligação histórica entre Pernambuco e Portugal

Reportar Erro
A Sardinhada é um marco no calendário social do clube e reafirma a ligação histórica entre Pernambuco e PortugalA Sardinhada é um marco no calendário social do clube e reafirma a ligação histórica entre Pernambuco e Portugal - Foto: Divulgação

Os sabores das tradições lusitanas estarão presentes da Grande Sardinhada de São Martinho, tradicional evento do Clube Português, neste sábado (22), das 12h30 às 16h30, com adesão de R$ 150 por pessoa.  Informações e reservas pelo telefone (81) 3231-5400 e na secretaria do clube.

O evento pretende reunir associados, familiares e admiradores da cultura portuguesa para uma tarde de celebração e convivência. A Sardinhada é um marco no calendário social do clube e reafirma a ligação histórica entre Pernambuco e Portugal.

"Mais que um encontro gastronômico, o momento simboliza a preservação da identidade luso-brasileira, reforçando laços de amizade e fortalecendo a ponte cultural que une as duas nações", diz o texto de divulgação do evento.

Leia também

• O Terra: novo restaurante no Recife une culinárias do Arvo e do Voar

• Casa do Pão completa três anos e inaugura restaurante-escola neste sábado (15)

• Restaurante Pobre Juan inclui parrilla argentina no almoço executivo

Sobre a Sardinhada
Inspirada nas tradicionais celebrações de São Martinho em Portugal — quando amigos e famílias se reúnem ao redor das brasas para saborear sardinhas, castanhas e brindar ao novo vinho —, a festa ganha no Recife um toque tropical, sem perder a autenticidade que atravessa gerações.

Durante o evento, o público poderá vivenciar uma experiência completa: boa gastronomia, música agradável e um ambiente acolhedor que valoriza a tradição e o sentimento de pertencimento.

SERVIÇO:
Grande Sardinhada de São Martinho
Quando: Sábado (22), das 12h30 às 16h30.
Onde: Clube Português (Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças)
Ingressos: R$ 150 por pessoa.
Informações e reservas pelo telefone (81) 3231-5400 e na secretaria do clube.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter