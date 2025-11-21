A- A+

Sabores Sardinhada de São Martinho celebra tradições lusitanas no Clube Português, neste sábado (22) Evento é um marco no calendário social do clube e reafirma a ligação histórica entre Pernambuco e Portugal

Os sabores das tradições lusitanas estarão presentes da Grande Sardinhada de São Martinho, tradicional evento do Clube Português, neste sábado (22), das 12h30 às 16h30, com adesão de R$ 150 por pessoa. Informações e reservas pelo telefone (81) 3231-5400 e na secretaria do clube.

O evento pretende reunir associados, familiares e admiradores da cultura portuguesa para uma tarde de celebração e convivência. A Sardinhada é um marco no calendário social do clube e reafirma a ligação histórica entre Pernambuco e Portugal.



"Mais que um encontro gastronômico, o momento simboliza a preservação da identidade luso-brasileira, reforçando laços de amizade e fortalecendo a ponte cultural que une as duas nações", diz o texto de divulgação do evento.

Sobre a Sardinhada

Inspirada nas tradicionais celebrações de São Martinho em Portugal — quando amigos e famílias se reúnem ao redor das brasas para saborear sardinhas, castanhas e brindar ao novo vinho —, a festa ganha no Recife um toque tropical, sem perder a autenticidade que atravessa gerações.

Durante o evento, o público poderá vivenciar uma experiência completa: boa gastronomia, música agradável e um ambiente acolhedor que valoriza a tradição e o sentimento de pertencimento.



SERVIÇO:

Grande Sardinhada de São Martinho

Quando: Sábado (22), das 12h30 às 16h30.

Onde: Clube Português (Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças)

Ingressos: R$ 150 por pessoa.

Informações e reservas pelo telefone (81) 3231-5400 e na secretaria do clube.

Veja também