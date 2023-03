"Segunda sem carne": campanha ganha adeptos ao redor do mundo

A- A+

Você já deve ter se deparado com a campanha “Segunda sem carne” estampada em posts nas redes sociais e até mesmo no cardápio de casas voltadas para o público vegano. Como o próprio nome já diz, este é um movimento que vem ganhando visibilidade nos últimos anos ao chamar atenção para o consumo livre de proteína animal.



Segundo dados divulgados pela Sociedade Vegetariana no Brasil (SVB), quando uma pessoa deixa de lado algum produto desse tipo em um único dia da semana, ela já deixa de emitir 14kg de gás carbônico na atmosfera, além de economizar 3,4 mil litros de água.





Origem no mundo

O pontapé para esse incentivo foi dado pela U.S. Food and Drug Administration, uma agência responsável pelas reservas de comida do exército americano, durante a Primeira Guerra Mundial. Na época, a intenção era reduzir o consumo de carne das famílias americanas para auxiliar na guerra.

Já no ano de 2003, a campanha voltou a ganhar corpo nos Estados Unidos com a proposta de prevenir doenças causadas pelo excesso de consumo de carne. Com o tempo, a agora popular “Segunda sem carne” foi chegando a 44 países, sendo lançada no Brasil em 2019 pela SVB - uma das grandes incentivadoras.



Lembra das redes sociais? Por aqui, adeptos como Xuxa, Cleo Pires e Sabrina Sato entoam o coro dos benefícios de um consumo sem proteína animal.





Xuxa é adepta da campanha sobre o não-consumo de proteína animal

Questões nutricionais

Mesmo com vários entusiastas, essa uma campanha que luta contra uma forte ação contrária. É que a ingestão média global de carne também aumenta na proporção de crescimento da população.

Os impactos dos produtos animais excedem marcadamente os dos substitutos vegetais. Pelo menos 83% das terras agrícolas do mundo são usadas para carne, agricultura, ovos e laticínios e isso contribui com 58% dos alimentos consumidos no mundo.

“Mudar para uma alimentação que exclui a carne pode ter um potencial transformador para o meio ambiente. Além disso, o consumo de carne está associado ao câncer colorretal, doenças cardiovasculares, diabetes, ganho de peso e maior mortalidade em comparação com o menor consumo de carne.” explica a nutricionista Adriana Stavro.

Ovo vegetal líquido

Segundo a especialista, vegetarianos e veganos mostram riscos significativamente mais baixos de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, câncer e problemas cardíacas, devido aos níveis reduzidos de glicose no sangue, triglicerídeos, colesterol total e índice de massa gorda corporal.



Apesar dessas evidências, e dos esforços para promover o consumo de frutas, legumes, verduras e leguminosas, muitos consumidores ainda consideram a carne como uma parte necessária e saudável de sua dieta. A mudança para uma dieta predominantemente baseada em vegetais continua sendo um desafio.

Ações que funcionam

Não é preciso excluir totalmente a carne da alimentação. Diminuir o consumo de carne e aumentar a oferta de alimentos de origem vegetal pode garantir aporte nutricional necessário, ainda segundo Adriana.



Ela sugere, por exemplo, reduzir as carnes processadas, como bacon, salsichas e frios, limite o consumo de carne vermelha (bovina, suína e de cordeiro) para no máximo três vezes na semana ou mesmo inserir mais carne branca, como frango e peixe. “Inclua mais um ou dois jantares na semana somente com proteínas vegetais, como feijões, arroz, lentilhas, ervilha”, aponta.

