Segurança alimentar: o que comer no Carnaval de rua?

Especialista da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco dá dicas de como evitar contaminações

Frutas com casca grossa são boas opções de lanche no meio da foliaFrutas com casca grossa são boas opções de lanche no meio da folia - Foto: Freepik

Entra ano e sai ano, e milhares de pessoas encaram a folia momesca sem dar importância a questões práticas do Carnaval de rua e acabam comprometendo a maratona da farra: alimentação e hidratação. 

“Para aproveitar o Carnaval sem colocar a saúde em risco, o folião deve encarar a festa como uma maratona que exige muitos cuidados. O calor intenso e o esforço físico elevam a temperatura corporal, tornando o organismo mais suscetível à desidratação severa e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHAs)", alerta Gabriella Dias da Silva, chefe da Unidade de Controle de Alimentos da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Mas a dúvida geral é: o que comer no meio do Carnaval sem se arriscar a uma contaminação?

De acordo com Gabriella Dias, a regra de ouro nesse tipo de situação é evitar itens alimentícios que apresentam alto risco de contaminação, e a profissional aponta os principais, muito comuns nos pontos de venda de lanches no Carnaval.

(...) Evitar itens de alto risco, como molhos à base de maionese, frituras em óleo reutilizado, queijo fresco e frutos do mar sem procedência. Esses alimentos são meios de cultura para bactérias como salmonella e staphylococcus, que causam a gastroenterite aguda - quadro que faz o corpo perder minerais e pode levar ao hospital", esclarece a especialista. 
 

É bom destacar que o popularíssimo queijo de coalho é, sim, um queijo fresco, e, portanto (e infelizmente), deve ser evitado sem que esteja bem assadinho, preparado na sua frente.

O que comer?
Levando em conta que no meio da rua não "tem para onde correr", caso você não leve o próprio lanche de casa, é o caso de fazer escolhas o mais seguras possíveis, basicamente alimentos "com menor manipulação e baixa umidade, como frutas com casca (banana e laranja cravo), milho cozido bem quente e oleaginosas (castanhas e amendoim), que garantem energia e não estragam fácil", continua Gabriella Dias da Silva, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Deu sede?
Tão importante quanto se manter alimentado, e com segurança, é se manter hidratado. O combo sol, suor, desgaste físico e consumo de bebida alcoólica pede um reforço e tanto durante as festas.

A hidratação deve ser encarada como uma reposição, e não apenas o consumo de água. Devido ao efeito diurético do álcool, é indispensável intercalar cada dose de bebida com um copo de água para evitar a desidratação. Além disso, a perda de minerais pelo suor exige o consumo de ‘soros naturais’, como a água de coco e bebidas isotônicas, ou frutas ricas em água, como melancia, melão e abacaxi, que ajudam a manter a regulação da temperatura do corpo e o fôlego", orienta.

Outros cuidados que o folião deve ter: observar se quem recebe o dinheiro do pagamento é a mesma pessoa que manipula o alimento, se os produtos quentes estão na temperatura adequada e se os gelados estão em refrigeração ou no gelo intacto e limpo, nunca submersos em água suja.

Metanol
As bebidas destiladas são as mais suscetíveis à adulteração com metanol, substância altamente tóxica.

Quanto a isso, Gabriella Dias alerta:

O ideal é priorizar bebidas em latas lacradas, que são mais difíceis de falsificar, e desconfiar sempre de preços excessivamente baixos, rótulos com má impressão, lacres violados, presença de sedimentos, coloração e níveis diferentes do líquido nas garrafas. Caso surjam sintomas como visão turva ou dores abdominais intensas após o consumo, a orientação é buscar atendimento de saúde, pois os danos do metanol podem se manifestar horas depois da ingestão", explica a especialista.

