Entra ano e sai ano, e milhares de pessoas encaram a folia momesca sem dar importância a questões práticas do Carnaval de rua e acabam comprometendo a maratona da farra: alimentação e hidratação.



“Para aproveitar o Carnaval sem colocar a saúde em risco, o folião deve encarar a festa como uma maratona que exige muitos cuidados. O calor intenso e o esforço físico elevam a temperatura corporal, tornando o organismo mais suscetível à desidratação severa e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHAs)", alerta Gabriella Dias da Silva, chefe da Unidade de Controle de Alimentos da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



Mas a dúvida geral é: o que comer no meio do Carnaval sem se arriscar a uma contaminação?



De acordo com Gabriella Dias, a regra de ouro nesse tipo de situação é evitar itens alimentícios que apresentam alto risco de contaminação, e a profissional aponta os principais, muito comuns nos pontos de venda de lanches no Carnaval.

(...) Evitar itens de alto risco, como molhos à base de maionese, frituras em óleo reutilizado, queijo fresco e frutos do mar sem procedência. Esses alimentos são meios de cultura para bactérias como salmonella e staphylococcus, que causam a gastroenterite aguda - quadro que faz o corpo perder minerais e pode levar ao hospital", esclarece a especialista.



É bom destacar que o popularíssimo queijo de coalho é, sim, um queijo fresco, e, portanto (e infelizmente), deve ser evitado sem que esteja bem assadinho, preparado na sua frente.



O que comer?

Levando em conta que no meio da rua não "tem para onde correr", caso você não leve o próprio lanche de casa, é o caso de fazer escolhas o mais seguras possíveis, basicamente alimentos "com menor manipulação e baixa umidade, como frutas com casca (banana e laranja cravo), milho cozido bem quente e oleaginosas (castanhas e amendoim), que garantem energia e não estragam fácil", continua Gabriella Dias da Silva, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).



Deu sede?

Tão importante quanto se manter alimentado, e com segurança, é se manter hidratado. O combo sol, suor, desgaste físico e consumo de bebida alcoólica pede um reforço e tanto durante as festas.



A hidratação deve ser encarada como uma reposição, e não apenas o consumo de água. Devido ao efeito diurético do álcool, é indispensável intercalar cada dose de bebida com um copo de água para evitar a desidratação. Além disso, a perda de minerais pelo suor exige o consumo de ‘soros naturais’, como a água de coco e bebidas isotônicas, ou frutas ricas em água, como melancia, melão e abacaxi, que ajudam a manter a regulação da temperatura do corpo e o fôlego", orienta.



Outros cuidados que o folião deve ter: observar se quem recebe o dinheiro do pagamento é a mesma pessoa que manipula o alimento, se os produtos quentes estão na temperatura adequada e se os gelados estão em refrigeração ou no gelo intacto e limpo, nunca submersos em água suja.



Metanol

As bebidas destiladas são as mais suscetíveis à adulteração com metanol, substância altamente tóxica.



Quanto a isso, Gabriella Dias alerta:

O ideal é priorizar bebidas em latas lacradas, que são mais difíceis de falsificar, e desconfiar sempre de preços excessivamente baixos, rótulos com má impressão, lacres violados, presença de sedimentos, coloração e níveis diferentes do líquido nas garrafas. Caso surjam sintomas como visão turva ou dores abdominais intensas após o consumo, a orientação é buscar atendimento de saúde, pois os danos do metanol podem se manifestar horas depois da ingestão", explica a especialista.

