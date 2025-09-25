Sem segredos: aprenda, passo a passo, a fazer pão caseiro de batata-doce; confira

A- A+

Leia também

• Aprenda a fazer torta de limão prática; veja passo a passo

• Morango que não é do amor: aprenda receita de torta espelhada com a fruta do momento

• Morango do Amor: aprenda a receita da sobremesa viral nas redes sociais

O final de semana está batendo na porta e os chefs amadores não veem a hora de botar a mão na massa para arrasar nos preparos culinários.



Uma boa dica para reforçar o café da manhã é transformar uma raiz muito popular no Nordeste, a batata-doce, em ingrediente principal de massas.



No caso, de um pão fofinho e relativamente prático de fazer. Quem ensina a receita caseira é o departamento de culinária da marca de farinhs Renata, que sugere um blend para deixar o pãozinho mais leve. Confira.

RECEITA

Pão de batata-doce



Ingredientes

2 unidades de batatas-doces grandes

4 colheres de sopa de manteiga derretida

300g de farinha de trigo integral

200g de farinha de trigo tipo super premium

2 ovos

1 colher de café de sal

1 colher sopa de açúcar

10g de fermento biológico seco

Meia xicara de chá de água morna

2 gemas para pincelar

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo:

Coloque as batatas-doces no vapor até estarem cozidas. Amasse-as, junte a manteiga e deixe esfriar

Em uma vasilha, coloque o açúcar, 4 colheres (sopa) de farinha de trigo, o fermento, 4 colheres (sopa) da água morna e misture bem. Deixe descansar por 5 minutos

Acrescente as batatas, os ovos, o restante da água, o sal e a farinha de trigo integral, misture bem e adicione a farinha branca até a massa ficar firme. Sove a massa até ficar lisa e cubra com um pano e deixe descansar

Após o descanso, faça bolinhas de tamanho médio, abra, enrole e em seguida, disponha-as em uma assadeira untada. Deixe descansar até dobrarem de tamanho

Misture as gemas com a água e pincele os pães

Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos ou até que os pães estejam dourados

Veja também