Sem segredos: aprenda, passo a passo, a fazer pão caseiro de batata-doce; confira
Para obter massa mais leve, é indicado usar farinha de trigo de qualidade superior
Leia também
• Aprenda a fazer torta de limão prática; veja passo a passo
• Morango que não é do amor: aprenda receita de torta espelhada com a fruta do momento
• Morango do Amor: aprenda a receita da sobremesa viral nas redes sociais
O final de semana está batendo na porta e os chefs amadores não veem a hora de botar a mão na massa para arrasar nos preparos culinários.
Uma boa dica para reforçar o café da manhã é transformar uma raiz muito popular no Nordeste, a batata-doce, em ingrediente principal de massas.
No caso, de um pão fofinho e relativamente prático de fazer. Quem ensina a receita caseira é o departamento de culinária da marca de farinhs Renata, que sugere um blend para deixar o pãozinho mais leve. Confira.
RECEITA
Pão de batata-doce
Ingredientes
2 unidades de batatas-doces grandes
4 colheres de sopa de manteiga derretida
300g de farinha de trigo integral
200g de farinha de trigo tipo super premium
2 ovos
1 colher de café de sal
1 colher sopa de açúcar
10g de fermento biológico seco
Meia xicara de chá de água morna
2 gemas para pincelar
2 colheres de sopa de água
Modo de preparo:
Coloque as batatas-doces no vapor até estarem cozidas. Amasse-as, junte a manteiga e deixe esfriar
Em uma vasilha, coloque o açúcar, 4 colheres (sopa) de farinha de trigo, o fermento, 4 colheres (sopa) da água morna e misture bem. Deixe descansar por 5 minutos
Acrescente as batatas, os ovos, o restante da água, o sal e a farinha de trigo integral, misture bem e adicione a farinha branca até a massa ficar firme. Sove a massa até ficar lisa e cubra com um pano e deixe descansar
Após o descanso, faça bolinhas de tamanho médio, abra, enrole e em seguida, disponha-as em uma assadeira untada. Deixe descansar até dobrarem de tamanho
Misture as gemas com a água e pincele os pães
Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos ou até que os pães estejam dourados