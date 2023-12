Sem trabalho na cozinha; saiba onde encomendar os pratos para a ceia de Natal e Réveillon

A- A+

Quem não quer dedicar muito tempo na cozinha, a dica é encomendar os pratos típicos desta época do ano e garantir que tudo chegue prontinho na mesa de Natal e Réveillon. Para essa missão há restaurantes e cozinheiros voltados ao serviço de menu por encomendas, que levam em conta não só o tradicional peru, mas várias outras alternativas gastronômicas. Confira:



Oma Bistrô

A ceia natalina inclui itens como chester recheado (R$ 420/unid.), bacalhau gratinado, arroz de amêndoas (R$ 77/kg), além de salgados, bolos e tortas com referências internacionais. Pedidos até o dia 19, com retirada no restaurante. Endereço: Rua José de Godoy e Vasconcelos 109, Casa Forte. Instagram: @omapatisseriebistro.



Cantinho do Tony

Com influências portuguesa e italiana, a casa oferece itens como pernil suíno ao molho de laranja (R$ 13/100g), bacalhau com natas (R$ 22,50/100g) e arroz de festa com passas e castanha (R$ 6,90/100g). As encomendas de Natal vão até o dia 23, já as de Réveillon até o dia 30. Endereço: Av. Cons. Aguiar, 2775, Boa Viagem. Instagram: @cantinhotony.



Padaria Jaqueira

Além do cardápio com principais, doces e salgados, o lugar sugere cestas natalinas. Uma delas reúne caixa de madeira, seis cervejas, um parmesão, castanhas, queijo do reino e amendoim. Sai por R$ 185. Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1923, Jaqueira. Instagram: @padariajaqueira.

Charcutaria Alencar

Voltada para a produção artesanal de embutidos, a marca sugere presunto cozido e defumado em lenha de goiabeira (R$ 65/kg), leitão temperado (120/kg) e tender bolinha artesanal (R$ 75/kg). As entregas acontecem entre os dias 20 e 24 - com taxa de delivery sob consulta. Instagram: @charcutariaalencar.



Padaria Parla Deli

No cardápio de encomendas, os clientes podem encontrar na parte de assados com peru (R$ 97,90/Kg), chester (R$ 97,90/Kg), tender bolinha (R$ 109,90/Kg), tender semi desossado (R$ 109,90/Kg), lombo suíno (R$ 97,90/Kg), entre outros. A lista se completa com pratos de rotisseria, como salpicão (R$ 9,90/100g) e arroz à grega (R$ 4,40/100g). Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1305, Aflitos. Instagram: @parla_deli.



Nommade Bistrot

Entre as opções da chef Esther Bagagí está o camarão em natas (R$210/kg), com filé de camarão com batatas douradas em natas frescas e gratinado com queijo parmesão, além do bacalhau gratinado (R$230/kg), que inclui bacalhau em postas com cebola, pimentões coloridos, batatadas douradas, tomate e nata, e gratinado com queijo parmesão. Ambos acompanhados de arroz natalino como cortesia. Os pedidos poderão ser realizados até o próximo dia 22, com retirada no dia 24 de dezembro – mediante agendamento de horário. Endereço: Estrada Real do Poco 62, Casa Forte. Instagram: @nommadebistrot.

