A- A+

SEMANA DO CHÁ Semana da Cultura do Chá no Brasil confirma presença em Pernambuco; confira os detalhes O coordenador regional do evento, que acontece entre 29 de julho e 4 de agosto em todo o País, fala sobre expectativas

Promovendo a cultura e história do chá no território brasileiro, a Semana da Cultura do Chá no Brasil confirmou a presença do estado de Pernambuco na sua programação gratuita que vai se estender a formatos digital e presencial.



A segunda edição do evento acontece neste ano, entre 29 de julho e 4 de agosto, percorrendo todo o País proporcionando workshops, cursos, promoções, degustações e ações especiais promovidas por marcas de chás e infusões.



Paulo Leite, empresário e coordenador regional, afirma que os pernambucanos estão descobrindo o potencial do chá e que os favoritos são o chá verde japonês - muito procurado pela indicação de médicos e nutricionistas -, o chá preto e a infusão de erva-mate tostada, com destaque no consumo gelado.



Formar público mais crítico

Segundo Paulo, ainda existe uma confusão por parte do consumidor para diferenciar chás e infusões e é preciso educar o público para que boas escolhas sejam feitas em termos de qualidade. Os eventos da Semana serão importantes para elucidar questões como, por exemplo, o uso de aromatizantes artificiais, a importância do armazenamento, diferenças entre sachês, fomentando consumidores mais exigentes.



''Há um equívoco curioso quando falamos de chá. A maioria das pessoas relaciona a bebida diretamente ao preparo quente, mas o consumo gelado é alto''. Além disso, Paulo cita que há um mito sobre o produto não dar certo em regiões quentes, mas o consumo vai muito além.

''Existe uma memória relacionada a benefícios medicinais, mas há grupos que gostam do sabor, do ritual, lembranças de viagens, lembranças de momentos especiais e que consomem majoritariamente em suas casas. O desafio dos especialistas em chás é oferecer no comércio opções menos artificiais e de categorias diferentes, com preços e margens competitivas e isso requer muita perseverança para fazer um trabalho educacional e sensorial efetivo'', diz.

Para ele, a Semana do Chá ganha importância extra além do alcance na comunidade. É uma oportunidade de conexão que também pode gerar parcerias e boas negociações, impulsionando a economia do setor.



Pernambuco se destaca por boas opções de locais especializados

Paulo conta que o chá vem encontrando seu espaço entre públicos de cafeterias e gastronomia em geral, por isso, negócios em Pernambuco têm incluído a bebida de qualidade em seus cardápios.



''Em Recife, temos a Teashop, a Tea One - com foco nas opções geladas com bubbles -, The Coffee, marcas autorais como a Viva Lia com chás e incensos, Kãfa e nossa marca, O Chá da Casa, já presente em casas como SoLo, Kaffe, Borsoi, Celeste Café, Motche, CoffeeCube, Manu Tenório Culinária Saudável, Sorveteria Jazzlato, Motche Restô, Furdunço Café, Tutto Qui e Entre Vinhos'', cita, lembrando também das cidades de Caruaru e Vitória de Santo Antão, com as cafeterias Bendito Grão e Amor por Café.



A programação em Pernambuco da Semana da Cultura do Chá no Brasil ainda está sendo definida e em breve será divulgada no site oficial da Semana do Chá



Serviço

Semana da Cultura do Chá no Brasil 2024

Quando: 29 de julho a 4 de agosto

Atividades presenciais e online

Informações: @semanadocha

Veja também

Sabores Nespresso Day reúne profissionais da gastronomia do Grande Recife