Sempre cercado de polêmicas, o leite de vaca continua sendo parte importante de muitos

Sempre cercado de polêmicas nutricionais, o leite de vaca continua sendo parte importante de muitos brasileiros, seja na forma líquida, seja como derivados, como iogurte e queijo. O ingrediente é fonte de cálcio, proteína, vitamina D, vitamina B12 e potássio.

Mas para além dos benefícios nutricionais, é importante ficar por dentro das diferenciações desnatado, integral ou semidesnatado. Qual deles é o melhor?

Especialista orienta

A professora do curso de Nutrição da Wyden, no Recife, Bárbara Soares de Assis, explica que essa classificação entre os tipos de leite é feita considerando o teor de gordura presente na composição nutricional de cada um.

“O leite integral contém toda a gordura natural, enquanto o leite desnatado passa por um processo de remoção dessa gordura, tornando-o com baixo teor. Já o semidesnatado possui uma quantidade intermediária de gordura, menor que o integral, porém maior que o desnatado”, esclarece a professora.

Ainda de acordo com Bárbara Soares, mesmo com as diferença no teor de gordura entre os tipos de leite, todos oferecem os benefícios ao organismo.



O integral, por exemplo, por permanecer com seus níveis de gordura totais, ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, como vitaminas A e D, auxilia nos quadros de desnutrição infantil, e colabora para a sensação de saciedade.

“Já o desnatado, por sofrer a remoção dessa gordura, tem baixos níveis de lipídeos e calorias, sendo uma opção mais leve, recomendada para quem está em uma dieta restritiva e busca a perda de peso”, pontua Bárbara.

A nutricionista esclarece que o leite semidesnatado, por sua vez, combina um pouco de gordura saudável mas, com menor teor de gordura em comparação ao leite integral.

“Essa é uma opção mais compatível para quem segue uma dieta sem restrição total de gorduras, e ainda terá os nutrientes como proteínas e minerais, que favorecem o fortalecimento ósseo e crescimento muscular”, finaliza.

O leite de cada fase

Bárbara ressalta que cada fase da vida exige cuidados diferentes também quando o assunto é a alimentação e o consumo de leite. Durante a infância, o leite materno é considerado o mais indicado.

Já na idade adulta, o leite de vaca é comumente consumido e durante a velhice pode ser recomendado o consumo de leite enriquecido com cálcio e vitamina D, para ajudar a manter a saúde óssea.

