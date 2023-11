Senac Pernambuco oferece curso rápido de pratos natalinos para fazer em casa; saiba mais

A- A+

Com a aproximação do Natal, uma das épocas mais esperadas e celebradas do ano, o Senac Pernambuco traz uma oportunidade única para tornar as festividades ainda mais especiais.

De 27 de novembro a 11 de dezembrom o Senac-PE realiza o curso Comida Natalina na sua unidade da Santo Amaro, região central do Recife. O curso terá carga horária de 30 horas.

O curso é uma boa oportunidade para quem quer aprender a preparar a própria ceia neste final de ano, com pratos tradicionais da época.

Ao longo das aulas, os aprendizes de cozinheiro irão aprender o passo a paso de arroz natalino, bolo de Natal, farofa de festa, salada verde, tábua de frios, salpicão, quiche de bacalhau e bacon, arroz com lentilhas, peru assado, tender e salmão com banana da terra.

Panetone

Um dos protagonistas do fim de ano, o panetone, também terá sua receita revelada nas versões clássica, com frutas cristalizadas, e chocotone.

Ainda na categoria de sobremesas, constam do programa pedagógico as receitas de torta gianduia, torta mousse de damasco e nozes, biscoitos de Natal e cheesecake de morango.

De acordo com a organização do curso, além dos preparos culinários, os participantes também terão orientação sobre princípios essenciais de higiene e manipulação de alimentos.

SERVIÇO

Curso de Comida Natalina

Quando: de 27 de novembro a 11 de dezembro - aulas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h

Onde: Senac Recife

Endereço: av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro

Investimento: 6 parcelas de R$ 55 no cartão de crédito

Inscrições aqui

