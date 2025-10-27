Senac Pernambuco promove a 14ª edição do "Festival Volta ao Mundo"
Grécia, Espanha, Argentina, Itália e Coreia são os países homenageados com menus temáticos
Anualmente, o Mascate Restaurante-Escola do Senac, em Santo Amaro, região central do Recife, realiza o "Festival Volta ao Mundo" que, neste ano, está em sua 14ª edição.
A temporada tem o objetivo de proporcionar uma viagem pela cultura culinária de vários cantos do mundo e estimular o aprendizado prático dos alunos da instituição de ensino. Além de promover o intercâmbio entre estudantes, profissionais do Senac-PE e chefs convidados.
A nova temporada será de 3 de novembro a 5 de dezembro e os países homenageados serão Grécia, Espanha, Argentina, Itália e Coreia.
Tour gastronômico
A primeira viagem gastronômica será com destino à Grécia. De 3 a 7 de novembro. Em seguida, de 10 a 14, será a vez de provar pratos típicos da culinária espanhola e, de 17 a 21, a semana será dedicada à cozinha dos "hermanos" argentinos.
Na semana seguinte, de 24 a 28, a Itália toma conta do Restaurante-Escola. O "Volta ao Mundo" encerra com menu homenageando a culinária coreana de 01 a 05 de dezembro.
O menu completo (R$ 71,90) inclui entrada, prato principal, sobremesa, coquetéis e café.
Durante o período do festival, o Mascate Restaurante-Escola não oferecerá o seu tradicional bufê, mas os clientes poderão optar por outras opções de pratos com serviço à la carte.
CRONOGRAMA
03 a 07/11 - Grécia
10 a 14/11 - Espanha
17 a 21/11 - Argentina
24 a 28/11 - Itália
01 a 05/12 - Coreia
SERVIÇO
14ª edição do "Festival Volta ao Mundo"
Quando: 03/11 a 05/12, 12h às 15h
Onde: Mascate Restaurante-Escola Senac - Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife
*Com informações da assessoria de imprensa