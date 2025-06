Senac realiza 1º feira de confeitaria em Pernambuco, de 11 a 13 de junho, em Olinda; saiba mais

A- A+

Setor que vem conquistando mais holofotes no Brasil, a confeitaria ganhou um evento para chamar de seu, em Pernambuco. É que de 11 a 13 de junho acontece 1ª Feira de Confeitaria Senac, no Centro de Convenções, em Olinda, sempre das 14h às 21h, reunindo nomes de destaque da confeitaria local e nacional para compartilhar conhecimentos, tendências e experiências.

Confirmados

Carole Crema, Diego Lozano, Tânia Bastos, Cecília Chaves, Cristianne Barros e Mara Cakes são alguns dos principais nomes do evento inédito.

Durante três dias, os participantes poderão acompanhar palestras, demonstrações e workshops práticos com foco em temas como bolos artísticos, brigadeiros gourmet, cookies, tortas, chocolate, confeitaria vegana, entre outros.

A programação da Feira ainda vai contemplar atividades exclusivas para o público infantil no Espaço Kids, com oficinas e experiências lúdicas voltadas para despertar o interesse das crianças pelo mundo da gastronomia.

Kids

Durante o evento, os pequenos poderão participar de oficinas como Brincando com açúcar, com Vania Elihimas; Modelando memórias, com Heleno Júnior; Brincando de enrolar o bolo, com Ana Amélia; e Confeiteiros do amanhã, com Mieres Alencar. Também estão previstas as oficinas Personagens doces, com Eliane Luna; Confeitaria encantada, com Marcela Soares; e Bolinhos de caneca, com Annie Cakes.

Para participar da 1ª Feira de Confeitaria Senac, basta se inscrever gratuitamente no site www.pe.senac.br/feiradeconfeitaria e doar 2 kg de alimento não perecível no dia do evento, em uma ação solidária que beneficiará o Banco de Alimentos do Sesc.

SERVIÇO

1ª Feira de Confeitaria Senac

Quando: 11 a 13 de junho, das 14h às 21h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Olinda

Inscrições gratuitas aqui

Informações: (81) 3413-6666

