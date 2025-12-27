Seu Motta, no Recife, promove o encontro dos litorais paulista e pernambucano; conheça o restaurante
Casa é pilotada pelo experiente Hugo Prouvot e serve menu de peixes e frutos do mar
Não precisa muito para saber que o restaurante Seu Motta Cozinha do Mar, em Boa Viagem, tem um cozinheiro competente por trás de cada garfada. Competente e feliz, no auge da carreira pelo conjunto da obra, eu diria sem receio de pecar por entusiasmo.
E o nome dele é Hugo Prouvot, um velho conhecido dos recifenses por trabalhos em casas do quilate do Mingus, em seu primeiro endereço, no bairro de Piedade, Club du Vin, Ferreiro Café, além dos negócios próprios Prouvot Cozinha & Bar e Prouvot Pizza Doc, e consultorias em todo o Nordeste.
"Hoje sou um cozinheiro totalmente realizado", comenta em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, assumindo o retorno total à origem caiçara, que, vejam só, dialoga em harmonia com a cultura alimentar das bandas nordestinas.
De litoral para litoral
Natural de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, Prouvot escolheu Recife para passar a maior parte da vida, mas nunca se desvinculou do DNA caiçara que carrega. Foi lá, inclusive, onde o Seu Motta nasceu em 2020 e segue funcionando pilotado pelo irmão mais novo, Julio.
"O sabor vem do ingrediente e não da intervenção (na cozinha caiçara). É uma comida com poucos excessos, até porque se desenvolveu através da pesca e dos temperos que se tinha acesso. Pescados e frutos do mar ensopados e assados são preparados com simplicidade, para que o produto fresco se expresse", analisa Hugo, definindo o encontro das duas culturas alimentares presentes no Seu Motta.
Ainda de acordo com Prouvot, a cozinha caiçara do Seu Motta sofre influência do Nordeste, que agregou temperos marcantes e a presença do refogado, que dá a potência aos pratos principais do cardápio.
"O refogado é a alma da nossa cozinha e dessa nova história da cozinha caiçara com influências portuguesa, indígena e africana", reforça o chef.
Inaugurada em novembro de 2024, a casa com jeitão de bar entrega, hoje, um dos melhores cardápios do Recife, e isso nada tem a ver com enxoval e mobiliário sofisticados.
Influências e talento
Prouvot, que tem a mãe (exímia cozinheira) como inspiração e principal influência e o chef francês Laurent Suadeau, tido como a sumidade em bases técnicas clássicas no Brasil, como mentor profissional, esbanja técnica no preparo da sua comida de berço.
Foi no restaurante Laurent, na capital paulistana, onde Hugo teve seu primeiro trabalho na área com carteira assinada e começou a lapidar sua técnica.
"Foi ali que tudo encaixou e emocionou demais, ver toda uma equipe conectada, dedicada internamente pra servir a melhor comida possível a cada serviço. Isso me motivou a querer beber mais dessa água, dessa cozinha que sempre buscava o acerto e o reconhecimento dos erros pra que o crescimento seja constante", lembra.
Essência
Basta comer o pescado do dia para se ter um momento de breve delírio. Peça o peixe com pirão caiçara, com pescado do dia fresquinho macio e úmido na manteiga, com castanha, banana da terra e palmito, pirão de peixe com banana verde e arroz.
Esse é o grande lance de um cozinheiro acima da média: transformar o simples em excepcional.
E, na verdade, esse talento Hugo tem de sobra. Foi lindo vê-lo por cozinhas internacionais por anos a fio, mas nada é mais pujante do que um profissional que se mantém conectado com sua raiz.
No menu enxutinho do Seu Motta Recife encontramos ainda isca de peixe à dorê, bobó de camarão com banana, camarão com zabaione de parmesão, casquinha de caranguejo, ensopado de sururu, coxinha de mandioquinha, camarão e palmito pupunha, que ainda surge em versão gratinada.
Pratos individuais começam em R$ 44, vão até R$ 96, já refeições para compartilhar ficam entre R$ 138 e R$ 164.
Consulte o menu completo aqui.
SERVIÇO
Seu Motta Cozinha do Mar
Endereço: Rua Raymundo Gomes Gondim, 26, Boa Viagem
Informações: @seumottacozinhadomar