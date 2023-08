Seu pai gosta de gastronomia? Veja dicas de presentes para ele fazer bonito na cozinha

A- A+

Se o seu pai faz a linha cozinheiro de fim de semana, o presente de Dia dos Pais é, sem dúvida, algo que vá turbinar a performance dele entre ingredientes e o fogão. Selecionamos algumas opções para ajudar nos filhotes que deixaram a missão de presentear os ‘papis’ para última hora, confere aqui.

CORTE PRECISO

A Zwilling é conhecida pelos utensílios com lâminas afiadas e precisas. Para o pai cozinheiro a dica é a Faca do Chefe, em aço inoxidável (42 X 3 X 6,7 cm) da linha Pro. O objeto tem formato ergonômico, ou seja, se encaixa confortavelmente no formato da mão e tem uma lâmina de corte exlusiva - qeu pode ser usada em toda a sua extensão. A lâmina foi redesenhada com uma curva mais ampla na frente para facilitar o movimento de balanço do corte ocidental, enquanto a parte traseira reta é ideal para o movimento de corte asiático. Foi projetada na Itália por Matteo Thun e fabricada na Alemanha. O preço fica em torno de R$ 600. Informações: www.zwilling.com.br

MISTURA TUDO

Outra gigante do segmento de utensílios domésticos, a Kitchenaid - dona da icônica batedeira vermelha - dispõe do super útil processador de alimentos com 2.1L. O aparelho tem duas lâminas e dois discos, executa desde tarefas rápidas a receitas mais completas, como picar cebola, cortar legumes, criar purês ou mesmo sovar massa. Ou seja, um ajudante e tanto na cozinha. Preço: a partir de R$ 1.061,10. Informações: www.kitchenaid.com.br

KITS DE COQUETEL

A rede de sorveterias brasileira com inspiração italiana Bacio di Latte criou dois produtos especiais com bebidas icônicas da coquetelaria como opção de presente para o Dia dos Pais. Para os apreciadores da coquetelaria clássica, a Bacio inovou e convidou o chef Olivier Krikham para criar uma versão inédita do drinque Negroni.

O super tradicional licor limoncello é o astro do kit que leva seu nome, do qual constam ainda copos exclusivos. O limocello da rede é preparado com cascas dos limões sicilianos utilizadas na fabricação artesanal do gelato limone. Os produtos estão sendo vendidos nas lojas físicas, app da Bacio di Latte e delivery. Preços: nas lojas - R$ 125 reais (somente a bebida); Kit Limoncello: R$ 159 reais e Negroni - R$ 125 reais. Informações: baciodilatte.com.br

PAI COFFE LOVER

Se o seu pai não vive sem um bom café, esqueça qualquer outra opção e vá direto em uma cafeteria. A Walita aposta nos fãs da bebida. A cafeteria Duo Blend Philips Walita é uma ótima dica. A máquina prepara café filtrado e vem com um moedor de grãos integrado - possibilitando selecionar a moagem e a intensidade, e até mesmo, um blend com grãos variados. O aparelho traz também um timer de até 12 horas, para configurar a cafeteira para preparar o café com hora marcada. Preço: R$ 1.099,00. Informações: www.walita.com.br

Veja também

Sabores Aprenda a preparar um delicioso e prático bolo de cenoura de liquidificador