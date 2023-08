A- A+

FESTIVAL Sexta edição do Aromas & Vinhos RioMar vai até 13 de agosto; confira os restaurantes Dez casas oferecem opções de harmonização com especialidades de cada cardápio

O circuito Aromas & Vinhos RioMar já está rolando, e segue até 10 de agosto, em 10 restaurantes do RioMar Shopping, no Pina, na Zona Sul do Recife.

A ação faz parte do calendário de Dia dos Pais do mall, e promove menus em que pratos são harmonizados com vinhos indicados pelos estabelecimentos.



É possível fazer reserva nos restaurante, ou entrar nas filas de espera, através do SuperApp RioMar Recife. Além das sugestões enogastronômicas nos restaurantes, produtos ligados ao consumo de vinho estarão em evidência nas plataformas de venda.

Restaurantes participantes:

Barchef

Filé Trufado harmonizado com o vinho tinto Belhara Estate Gran Corte - filé mignon no molho de vinho com fettuccine ao molho funghi trufado e custa R$ 68. A garrafa do vinho é vendida por R$ 139.

Pobre Juan

Ojo Del Bife Especial com o vinho argentino Alamos Malbec. O prato tem o bife servido com uma farofa de pistache e purê de cenoura aromatizado com jasmin e ervas. Custa R$ 142. Já o vinho é vendido na taça por R$ 36 e a garrafa por R$ 154.

Outback

Ribs On The Barbie, que acompanha batata frita e as Cinnamon Apples, com o vinho argentino Finco Las Moras Dadá. O prato custa R$ 104,90 e o vinho é vendido por taça por R$ 29,90 e a garrafa por R$ 94,90.

Armazém Guimarães

Camarão ao pesto que pode ser acompanhado de fettuccine, espaguete ou penne por R$ 61, com Ventisqueiro Clássico Chardonay, sendo vendido a R$ 88 por garrafa ou R$ 36 por taça.

Camarada Camarão

Gratinado Piamontês para duas pessoas sai de R$ 149 por R$ 99, harmonizado com o vinho português Sonante Dop Dão, que também está na oferta de R$ 89 por R$ 79 a garrafa.

Dom Ferreira

Filetto Al Brie harmonizado com o tinto Camino de Chile. O prato é feito com um tornedor de filé mignon alto coberto com queijo brie maçaricado em redução de vinho e risoto de rúcula por R$ 76. Já o vinho custa R$ 69 a garrafa e a taça sai por R$ 20.

Eki

Eki Tokyo feito com camarões salteados na manteiga, tomates cereja flambados no saquê acompanhados de espaguete oriental ao molho de shimeji, shoyu e creme de leite. Custa R$ 83. Na harmonização, o destaque vai para o vinho branco português M.I, vendido apenas em garrafa a R$ 143.

Villa Bistrô

Risotto de Pato Gratin e vinho chileno da uva syrah como destaque. O risoto é feito com lascas de pato confitado, funghi, shitake e champignon de Paris, ervas frescas, gratinado com queijo minas e redução de vinho licoroso. Ele pode ser pedido completo por R$ 69,90 ou na versão meia porção por R$ 40,90. Já o vinho é vendido apenas a garrafa por R$ 87.

Tapa de Cuadril

Filé de Lombinho Angus e a taça do vinho chileno Casas Del Toqui. Os dois juntos custam R$ 85. Separadamente, o prato custa R$ 69 e a taça, R$ 22, respectivamente. A garrafa do vinho também está disponível e custa R$ 75.

Tio Armênio

Medalhão com risoto de açafrão e a garrafa de vinho Sonho do Poeta por R$ 154. Quem quiser pedir à parte, só o prato sai por R$ 55 e a garrafa do vinho por R$ 99.

