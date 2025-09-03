Sexta edição do "Recife Burger Gourmet by Restaurant Week" conta com 15 restaurantes; saiba quais
Evento acontece de 05 de setembro a 05 de outubro
O "Recife Burger Gourmet by Restaurant Week" anuncia a sexta edição do evento exaltando o famoso sanduíche. O festival começa nesta sexta-feira (5) e dura até o dia 5 de outubro. A cada burger vendido, R$1 é doado para a Associação T21, que auxilia famílias de crianças com síndrome de down.
O objetivo do evento é levar para o público novidades e versões mais elegantes e até ousadas das casas participantes, indo além de só pão, carne, queijo e bacon. Cada hamburgueria ou restaurante deve montar um combo com burger de até três blends, refri e acompanhamento em dois modelos com preços fixos, sendo o convencional por R$45,90 e o plus por R$55,90.
“O Festival é mais uma celebração de um lanche que é uma paixão para os comensais. Oportunizar isso é movimentar a economia e fazer o público girar entre as casas participantes”, explica Leo Barbosa, coordenador do festival na cidade.
Confira as casas participantes:
Beleléu Burguer (@beleleuburger)
Big Boi Burguer (@bigboiburguer)
Burger do nô (@burguerdono)
Coco Bambu Derby e Coco Bambu Shopping Recife (@cocobamburecife)
Da hora Comida Gourmet (@dahoracomidagourmet)
Dom Black burger (@domblackburger)
Emporio Prime (@emporioprime1)
Forneria 1121 Aflitos e Boa Viagem (@forneria1121)
Fuá & Brasa (@fuaebrasa)
KAftia Culinária libanesa (@kftiaculinarialibanesa)
La Brasa Burger Gourmet (@labrasaburger.recife)
Rusty Burguer (@rustyburgeroficial)
Tapa de Cuadril Tacaruna (@tapaexpress)
The Bridge 6 (@the_bridge_6)
Vila Torre Original burger (@vilatorreoriginalburger)
Serviço:
"Recife Burger Gourmet by Restaurant Week"
Quando: de 05 de setembro a 05 de outubro
Onde: Restaurantes pelo Recife
Mais infomrações em @burgergourmetpe