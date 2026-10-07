Shake Shack confirma chegada da primeira unidade ao Brasil em 2027
Rede norte-americana de hamburguerias planeja abrir 40 lojas no território brasileiro até 2036
Próxima parada: Brasil. A Shake Shack, uma rede norte-americana de hamburguerias, anunciou a chegada da primeira unidade ao território brasileiro. Ela será inaugurada na cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2027.
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A vinda para o Brasil ocorre através de uma parceria com a Bold Hospitality Company, a holding que é dona do Outback, Abbraccio e Aussie no País. Segundo o Brazil Journal, o plano é abrir pelo menos 40 lojas da Shake Shack até 2036.
A expansão da rede de lanchonetes para o território brasileiro marca a entrada da Shake Shack em um mercado competitivo, disputando com redes como Madero e Cabana Burger.
História
O Shake Shack teve início no Madison Square Park, em Nova York, como um carrinho de cachorro-quente, com objetivo de arrecadar fundos para um projeto de arte pública. Em 2004, o quiosque permanente virou um ponto de referência, expandindo a rede que hoje conta com mais de 710 restaurantes no mundo, concentrando cerca de 460 delas nos Estados Unidos.
Novidade aprovada
Os usuários brasileiros foram em peso comentar a publicação da Shake Shack com o anúncio da chegada ao Brasil. Muitos comentários em caixa alta demonstraram o entusiasmo das pessoas com a novidade.