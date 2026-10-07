Qua, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Hambúrguer

Shake Shack confirma chegada da primeira unidade ao Brasil em 2027

Rede norte-americana de hamburguerias planeja abrir 40 lojas no território brasileiro até 2036

Reportar Erro
Shake Shack chega na cidade de São Paulo em 2027Shake Shack chega na cidade de São Paulo em 2027 - Foto: Vanessa Lins/Cortesia

Próxima parada: Brasil. A Shake Shack, uma rede norte-americana de hamburguerias, anunciou a chegada da primeira unidade ao território brasileiro. Ela será inaugurada na cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2027. 

Leia também

• "Chef de Alto Nível" anuncia três novos participantes e um deles revela hábito curioso na cozinha

• Pablo Rivero, do Don Julio Parrilla, publica carta aberta em repúdio a colunista brasileiro

A vinda para o Brasil ocorre através de uma parceria com a Bold Hospitality Company, a holding que é dona do Outback, Abbraccio e Aussie no País. Segundo o Brazil Journal, o plano é abrir pelo menos 40 lojas da Shake Shack até 2036. 

A expansão da rede de lanchonetes para o território brasileiro marca a entrada da Shake Shack em um mercado competitivo, disputando com redes como Madero e Cabana Burger. 

História
O Shake Shack teve início no Madison Square Park, em Nova York, como um carrinho de cachorro-quente, com objetivo de arrecadar fundos para um projeto de arte pública. Em 2004, o quiosque permanente virou um ponto de referência, expandindo a rede que hoje conta com mais de 710 restaurantes no mundo, concentrando cerca de 460 delas nos Estados Unidos.  

Shake Shack chega na cidade de São Paulo em 2027Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

Novidade aprovada
Os usuários brasileiros foram em peso comentar a publicação da Shake Shack com o anúncio da chegada ao Brasil. Muitos comentários em caixa alta demonstraram o entusiasmo das pessoas com a novidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Shake Shack (@shakeshack)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter