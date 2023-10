A- A+

Sabores Shopping Boa Vista anuncia chegada da rede de frango frito KFC; saiba mais No Brasil, o KFC tem mais de 160 restaurantes do segmento de frango frito

Em breve, o Shopping Boa Vista receberá uma adição de peso em seu mix de operações: o Kentucky Fried Chicken (Frango Frito de Kentucky) ou KFC. A história do KFC remonta a 1930, com o coronel Harland Sanders. Atualmente, a rede possui mais de cinco mil lojas em 120 países, atendendo cerca de 14 milhões de clientes diariamente. No Brasil, o KFC tem mais de 160 restaurantes do segmento de frango frito.

O frango frito do KFC é preparado diariamente em cada loja para servir o icônico balde de frango é o carro-chefe do cardápio e está disponível nas versões Receita Crocante ou Secreta, esta última composta por uma combinação de 11 ingredientes secretos, a mesma criada por seu fundador. Até hoje a receita está guardada em um cofre em Louisville, Kentucky.

A rede também oferece opções de sanduíches, boxes com pedaços ou tirinhas de frango, acompanhados por uma variedade de molhos, pratos quentes especialmente criados para os brasileiros, snacks e sobremesas.



