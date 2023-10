A- A+

Sabores Shopping Costa Dourada recebe IX Feira de Gastronomia do IFPE, de terça (17) a quinta (20) Evento tem como objetivo promover a integração entre os estudantes dos cursos de Gastronomia e Cozinha do IFPE com a comunidade do Cabo e região

A IX Feira de Gastronomia do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Cabo de Santo Agostinho movimenta o Shopping Costa Dourada, desta terça (17) até sexta-feira (20). Com o tema “Culinária em cena: explorando a fusão entre a gastronomia e o cinema”, o evento tem como objetivo promover a integração entre os estudantes dos cursos de Gastronomia e Cozinha do IFPE com a comunidade do Cabo e região, bem como celebrar os dez anos de fundação do Instituto na cidade.

Para isso, chefs renomados realizarão oficinas demonstrativas de pratos inspirados em filmes ou séries. Cada oficina será seguida de degustação junto ao público, que também poderá se deliciar com as iguarias que serão criadas pelos estudantes do IFPE. A programação da feira terá ainda dois concursos culturais. Um concurso de sobremesas aberto ao público e um para a escolha dos estudantes de Gastronomia e de Cozinha do Instituto que se destacaram no ano de 2023.

Os interessados em participar da IX Feira de Gastronomia do IFPE podem se inscrever gratuitamente na página do evento. A organização do evento pede a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado a uma associação de assistência social na cidade. A IX Feira de Gastronomia é um evento anual realizado pelo IFPE - Campus Cabo de Santo Agostinho. Tem apoio do Shopping Costa Dourada.

Programação

Dia 17 de outubro

13h - Abertura Oficial do Evento

15h - Oficina com o chef Rivandro França

16h30 - Momento Empreendedor

17h - Mostra Gastronômica

18h - Oficina com o chef Hiago Magalhães

Dia 18 de outubro

12h - Concurso Destaques da Gastronomia

15h - Oficina com o chef Leandro Ricardo

16h30 - Momento Empreendedor

17h - Mostra Gastronômica

18h - Oficina com os chefs Armando Pugliese & Karina Maranhão

Dia 19 de outubro

12h - Oficina de Temperos Caseiros (exclusiva)

14h - Concurso de Sobremesas

18h - Oficina com o chef Manuhh

Dia 20 de outubro

13h - Concurso Destaques da Gastronomia

17h - Oficina com a chef Lúcia Soares

18h30 - Cerimônia de Encerramento



Chefs participantes

Armando Pugliese e Karina Maranhão

Lúcia Soares

Manuhh

Leandro Ricardo

Rivandro França

Veja também

Sabores Dia das Crianças: saiba como fazer a maçã do amor da bruxa malvada para encantar os pequenos