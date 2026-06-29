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pão de queijo Simples e nutritivo: aprenda a receita, passo a passo, de pão de queijo com chia Salgado é patrimônio mineiro e um dos símbolos da cozinha nacional

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Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais desde 2023, quando o o seu modo de fazer foi registrado por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), o pão de queijo é um dos símbolos culinários do Brasil.

E apesar de ter uma receita base, algumas variações e combinações ficam ótimas e fazem bonito no lanche ou café da manhã.

O time de culinária da marca Jasmine sugere o acréscimo, à receita básica, de chia, ingrediente fonte de fibras e ômega 3, tornando o pão de queijo mais rico nutricionalmente. Confira e bom apetite!



RECEITA

Pão de queijo com chia

Ingredientes:

1 xícara de polvilho doce

1 xícara de polvilho azedo

1/2 xícara de azeite de oliva

1 xícara de leite morno

1 xícara de queijo meia cura ralado (parmesão ou muçarela)

1 colher de sopa de semente de chia

1 ovo

½ colher de chá de sal (ajuste conforme o queijo)

Preparo:

Em uma tigela grande, misture os dois tipos de polvilho com o sal

Adicione o leite morno e o azeite, mexendo bem até formar uma farofa úmida

Incorpore o ovo e, em seguida, o queijo ralado

Acrescente a semente de chia e misture até obter uma massa homogênea

Se necessário, adicione um pouco mais de leite ou polvilho para ajustar a textura

Com as mãos, modele bolinhas e coloque em uma assadeira untada ou com papel manteiga

Asse em forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, ou até que fiquem levemente dourados

Dicas extras:

- Para deixar a receita mais funcional, você pode adicionar sementes de linhaça ou cúrcuma em pó

- A massa pode ser congelada antes de assar - ótima opção para preparar porções individuais para outros dias

Tempo de preparo: 25 minutos

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