picolé Sobremesas fit: Frosty lança paletas turbinadas com proteína Rede de sobremesas geladas também aposta no sabor pudim para ampliar portfólio

A tendência de enriquecer sobremesas com proteína chegou às paletas da rede Frosty. A marca acaba de lançar dois sabores adicionados de proteína: Chocolate Trufado Fit, Leitinho Trufado Fit, além do sabor Pudim tradicional.

As paletas estreantes já estão disponíveis nas 140 unidades da rede, distribuídas no Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Pará.

Calorias

As paletas Chocolate Trufado Fit e Leitinho Trufado Fit levam 15 gramas de proteína cada uma, além de zero adição de açúcares.

Quanto à quantidade de calorias, os picolés têm 231 kcal e 226 kcal, respectivamente.

Já a paleta Pudim reforça a linha de sabores inspirados em sobremesas clássicas, somando-se ao catálogo que já inclui opções como Chocolate Belga, Açaí com Leite Condensado, Paçoca, Iogurte com Amarena, Leitinho Trufado, Morango com Leite Condensado, Romeu e Julieta e Supermaltine.

*Com informações da assessoria de imprensa

