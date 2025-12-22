A- A+

PUDIM Sobremesa para fim de ano: pudim com calda de café, confira passo a passo Receita do doce mais amado do Brasil ganha complexidade com a bebida e serve seis pessoas

Que tal turbinar a sobremesa mais amada do Brasil? O time de chefs de cozinha da Sodexo ensina que basta uma "mudancinha" na cobertura para o doce ganhar ares de festa.

Veja como a mistura de pudim de leite com café pode abrilhantar a mesa do fim de ano.

RECEITA

Pudim de leite com calda de café



Ingredientes para o pudim:

1 lata de leite condensado

100 g de leite em pó

1 caixinha de creme de leite

30g de amido de milho

3 ovos

200 ml de café coado



Ingredientes para a calda de café:

1 xícara de açúcar (200g)

1 xícara de café coado (200ml)



Ingredientes para o chantilly:

100g xícara de açúcar

50g de leite em pó

100ml de água gelada

30g de emulsificante

Modo de preparo:

1º passo – Calda de café

Em uma panela, leve o açúcar ao fogo baixo até derreter completamente

Adicione o café coado e deixe ferver por cerca de 10 minutos

Coloque a calda no fundo da assadeira de pudim e reserve



2º passo – Chantilly

Coloque todos os ingredientes na batedeira

Bata até adquirir ponto firme

Leve à geladeira e reserve



3º passo – Pudim

No liquidificador, coloque os ovos e o café frio e bata por três minutos

Acrescente os demais ingredientes e bata por mais cinco minutos

Despeje a mistura na assadeira já com a calda

Leve para assar no forno em banho-maria por cerca de 30 minutos, ou até ficar firme e dourado

Deixe gelar por pelo menos quatro horas

Desenforme e finalize com o chantilly

Rendimento: seis pessoas



*Com informações da assessoria de imprensa

