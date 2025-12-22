Sobremesa para fim de ano: pudim com calda de café, confira passo a passo
Receita do doce mais amado do Brasil ganha complexidade com a bebida e serve seis pessoas
Leia também
• Ceia de Natal: saiba onde encomendar as comidas de final de ano
• Pão de mel em casa: aprenda a receita da sobremesa com recheio de doce de leite
Que tal turbinar a sobremesa mais amada do Brasil? O time de chefs de cozinha da Sodexo ensina que basta uma "mudancinha" na cobertura para o doce ganhar ares de festa.
Veja como a mistura de pudim de leite com café pode abrilhantar a mesa do fim de ano.
RECEITA
Pudim de leite com calda de café
Ingredientes para o pudim:
1 lata de leite condensado
100 g de leite em pó
1 caixinha de creme de leite
30g de amido de milho
3 ovos
200 ml de café coado
Ingredientes para a calda de café:
1 xícara de açúcar (200g)
1 xícara de café coado (200ml)
Ingredientes para o chantilly:
100g xícara de açúcar
50g de leite em pó
100ml de água gelada
30g de emulsificante
Modo de preparo:
1º passo – Calda de café
Em uma panela, leve o açúcar ao fogo baixo até derreter completamente
Adicione o café coado e deixe ferver por cerca de 10 minutos
Coloque a calda no fundo da assadeira de pudim e reserve
2º passo – Chantilly
Coloque todos os ingredientes na batedeira
Bata até adquirir ponto firme
Leve à geladeira e reserve
3º passo – Pudim
No liquidificador, coloque os ovos e o café frio e bata por três minutos
Acrescente os demais ingredientes e bata por mais cinco minutos
Despeje a mistura na assadeira já com a calda
Leve para assar no forno em banho-maria por cerca de 30 minutos, ou até ficar firme e dourado
Deixe gelar por pelo menos quatro horas
Desenforme e finalize com o chantilly
Rendimento: seis pessoas
*Com informações da assessoria de imprensa