Sobremesa prática: aprenda a fazer em casa a tradicional torta de palha italiana
Receita à base de biscoito e leite condensado é sugestão rápida para ser preparada em casa
Difícil resistir a uma torta de palha italiana. Afinal, essa é uma sobremesa que conquista pela simplicidade e sabor marcante. A receita é perfeita para ocasiões especiais ou para adoçar o dia com praticidade e textura única. Veja como é simples de fazer:
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RECEITA
Torta de Palha Italiana
(Pela marca Selmi)
Ingredientes
1 pacote de biscoito do tipo maizena (360 g)
2 latas de leite condensado
2 colheres (sopa) de manteiga
2 caixas de creme de leite
1 xícara (200 g) de chocolate meio amargo
Modo de preparo
1 - Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga, o creme de leite e o chocolate.
2 - Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela.
3 - Forre o fundo de uma forma de 21 cm com papel-manteiga.
4 - Faça uma camada de biscoito e cubra com o creme.
5 - Repita as camadas até preencher a forma.
6 - Leve à geladeira por cerca de 4 horas.
7 - Desenforme, finalize com biscoito esfarelado e sirva gelado.
Tempo de preparo: 30 minutos (+ 4h de geladeira)
Rendimento: 6 porções