A- A+

Receita Sobremesa prática: aprenda a fazer em casa a tradicional torta de palha italiana Receita à base de biscoito e leite condensado é sugestão rápida para ser preparada em casa

Difícil resistir a uma torta de palha italiana. Afinal, essa é uma sobremesa que conquista pela simplicidade e sabor marcante. A receita é perfeita para ocasiões especiais ou para adoçar o dia com praticidade e textura única. Veja como é simples de fazer:

RECEITA

Torta de Palha Italiana

(Pela marca Selmi)

Ingredientes

1 pacote de biscoito do tipo maizena (360 g)

2 latas de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

2 caixas de creme de leite

1 xícara (200 g) de chocolate meio amargo

Modo de preparo

1 - Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga, o creme de leite e o chocolate.

2 - Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela.

3 - Forre o fundo de uma forma de 21 cm com papel-manteiga.

4 - Faça uma camada de biscoito e cubra com o creme.

5 - Repita as camadas até preencher a forma.

6 - Leve à geladeira por cerca de 4 horas.

7 - Desenforme, finalize com biscoito esfarelado e sirva gelado.

Tempo de preparo: 30 minutos (+ 4h de geladeira)

Rendimento: 6 porções

Veja também