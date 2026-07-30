Sobremesa para impressionar: saiba preparar a clássica torta de manteiga escocesa
Receita tem base amanteigada com amêndoas e uma generosa camada de caramelo
Para quem deseja impressionar na hora da sobremesa em família, vale preparar uma receita que conquista cada vez mais espaço entre os brasileiros: a torta de manteiga escocesa é um clássico com base amanteigada com amêndoas, uma generosa camada de caramelo e finalização com chocolate meio amargo. Que tal?
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RECEITA
Torta de Manteiga Escocesa
(Pela marca Renata)
Ingredientes
Massa:
½ xícara (chá) de açúcar mascavo
1 pitada de sal
200 g de manteiga
1¾ xícara de Farinha de Trigo Super Premium Renata
2 ovos
50 g de amêndoas picadas
Caramelo
½ xícara (chá) de açúcar
4 colheres (sopa) de manteiga
2 caixinhas de creme de leite
2 colheres (sopa) de glucose de milho
1 colher (sopa) de essência de baunilha
1 colher (café) de sal
1 lata de leite condensado
Cobertura
300 g de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo
1. Misture o açúcar mascavo, o sal e a manteiga até obter um creme homogêneo.
2. Acrescente a Farinha de Trigo Super Premium Renata, os ovos e misture bem. Adicione as amêndoas.
3. Forre uma forma com papel manteiga, espalhe a massa e asse em forno preaquecido a 180°C por 30 a 40 minutos.
4. Para o caramelo, derreta o açúcar até dourar. Acrescente a manteiga, o creme de leite, a glucose, a baunilha, o sal e o leite condensado, cozinhando até desgrudar do fundo da panela.
5. Espalhe o caramelo sobre a massa já assada e leve à geladeira por cerca de 40 minutos.
6. Cubra com o chocolate derretido, retorne à geladeira por aproximadamente 2 horas, corte em pedaços e sirva.
Tempo de preparo: 4 horas
Rendimento: 8 porções