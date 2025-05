A- A+

RECEITA Sobremesas para comemorar o Dia das Mães com doce de leite e chocolate branco; aprenda Práticas e deliciosas, as receitas levam o tradicional biscoito tipo Maizena

Um dos produtos mais tradicionais do mercado alimentício brasileiro, o biscoito tipo Maizena, é ingrediente versátil, que integra um quase sem fim de receitas adocicadas.

Que tal aproveitar para mimar sua mainha no próximo 11 de maio, quando se comemora o Dia das Mães? O time de culinária da empresa Galo, do grupo Selmi, dá duas dicas de receitas de sobremesas com o tradicional biscoito, bem práticas de fazer. Mãos à obra e Feliz Dia das Mães!



RECEITA 1

Torta cremosa de doce de leite

Ingredientes para a base da torta:

1 pacote de biscoito Maizena (360g)

100 gramas de manteiga derretida

Ingredientes para o recheio:

1 lata de leite condensado

1 xícara de chá de leite

4 gemas peneiradas

1 xícara de chá de chantilly batido

Ingredientes para a cobertura:

1 xícara de chá de doce de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite sem soro

Modo de preparo:

Triture os biscoitos e misture a manteiga

Forre o fundo da forma e leve para gelar

Na panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas, misture e leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar

Após esfriar, misture o chantilly e coloque sobre a massa

Para a cobertura, misture o doce de leite com o creme de leite e coloque sobre o recheio, mexendo delicadamente para deixar desenhos marmorizados

Leve ao freezer por, pelo menos, 2 horas e sirva em seguida

Geladinho: pavê de chocolate branco. Foto: Divulgação



RECEITA 2

Pavê de chocolate branco

Ingredientes para a massa:

1 pacote de biscoito Maizena (360g)

Leite para umedecer

Para o recheio:

1 lata de leite condensado

1 xícara de chá de nata

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de chá de chocolate branco derretido

Para a ganache:

1/2 xícara de chá de chocolate branco derretido

1/2 lata de creme de leite

1 xícara de chá de chocolate branco picado

Modo de preparo:

Misture o leite condensado, a nata, o creme de leite até ficar cremoso

Junte o chocolate derretido e misture

Em um refratário, faça camadas de recheio e biscoitos umedecidos no leite

Para a cobertura, misture o chocolate branco com o creme de leite e cubra o pavê

Decore com chocolate picado e leve para gelar

Sirva em seguida

