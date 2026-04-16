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buenos aires Social Corazón é a nova casa do grupo da Don Julio Parrilla, em Buenos Aires; conheça Restaurante, padaria e café: estabelecimento funciona all day com cozinha casual e versátil

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Do café da manhã ao jantar, sem intervalo. É sob o sistema all day que nasce o Social Corazón, no bairro de Palermo, em Buenos Aires, Argentina.

À frente da nova casa com dois andares, o empresário e sommelier Pablo Rivero, proprietário da premiadíssima Don Julio Parrilla e do delicioso El Preferido, que ocupa um casarão na mesma rua das casas irmãs mais velhas.

Antes da Social Corazón, ainda, Rivero havia inaugurado uma gelateria pertinho dali - o Kiosko de helados.

Segundo Rivero, o nome tem a ver com a essência da casa: ser um lugar de encontros, de criar conexões e convidar o público a vivenciar Palermo, o maior bairro da capital portenha, e onde sua família reside.

“O nome tem a ver com a intenção de como viver o bairro, os espaços e como queremos que as pessoas se sintam ao desfrutar deste lugar”, comenta Pablo, que, ao passo que ganha mais experiência com seus negócios em restauração, mais se atenta para o quesito hospitalidade.





Casual e versátil

“A Social Corazón é uma padaria, que também é um café, e também é um restaurante. É um lugar para ser vivido, para encontrar outras pessoas com diferentes propósitos - desde tomar um vinho, um coquetel, um café, almoçar, jantar - a ideia é participar do bairro”, continua Rivero.

Casual e descontraída, além da produção artesanal de panificação, a Social Corazón atende com cardápio que dá ênfase a preparos de influência italiana.

“Na cozinha de uma padaria, a farinha tem um papel importante, bem como o calor residual dos fornos, utilizado para

cozinhar algumas proteínas”, destaca o empresário.

Uma enxuta, mas bem resolvida, carta de bebidas, oferece cafés, vinhos, vermutes, cervejas, drinques clássicos e autorais. Embutidos de produção própria, queijos, sanduíches, saladas, as tradicionais medialunas e alfajores são alguns dos itens fixos do menu da simpática Social Corazón.

Fugazzetas ao corte, pizza local feita com massa mais alta e cobertura de queijo e cebola, não poderia faltar em uma casa nesse conceito.

Mas não se engane. Pratos mais robustos protagonizam boa parte do cardápio, a maioria preparada com massa. Lasanha, ravióli de abóbora e manteiga de sálvia, cavatelli à bolonhesa e nhoque gratinado são apenas algumas das refeições do à la carte deste que promete ser o novo queridinho de uma das vizinhanças mais vibrantes de Buenos Aires.

SERVIÇO

Social Corazón

Onde: Calle Guatemala, 4802, Palermo, Buenos Aires, Argentina

Funcionamento: diariamente, das 8h às 19h

Instagram: @social.corazon



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