Sodiê cria dois bolos temáticos inspirados no São João; saiba quais

Como é de praxe, a rede especializada em bolo, Sodiê Doces, está com versões temáticas inspiradas no São João. Lançou os sabores 'À Francesa' e 'Churros'.

O 'À Francesa' tem massa de chocolate, recheio de brigadeiro e cocada, ainda é finallizado com cobertura de musse de chocolate, raspas e calda de chocolate, mais cerejas decorando.

Já o sabor 'Churros' é montado com massa branca, recheado com creme de churros e musse de canela, com cobertura de musse branco com creme e crocante de canela.



Os dois bolos estão sendo vendidos em todo o Brasil, podem ser comprados nas lojas físcas, pelo iFood ou no aplicativo da própria marca.

Mais informações: www.sodiedoces.com.br/lojas ou @sodiedoces.

