Sodiê Doces amplia a linha zero açúcar com mais novos cinco sabores de bolos diet

A rede de bolos Sodiê Doces lançou novos sabores da sua linha diet, voltada para quem tem restrição ao consumo de açúcar. Com os cinco novos sabores, a linha zero açúcar da rede agora conta com 17 opções de bolos recheados e com cobertura.

Os sabores são feitos com massa integral, branca ou de chocolate. Confira os lançamentos: Delícia de Leite II Zero Açúcar (bolo de massa branca integral recheado de mousse de leite em pó zero, cobertura de mousse de leite em pó zero açúcar, decorado com raspas de chocolate branco zero açúcar e finalizado com leite em pó desnatado); Chifon Zero Açúcar (bolo de massa integral sabor chocolate, recheio de mousse de chocolate zero açúcar, cobertura de mousse de chocolate zero açúcar, finalizado com raspas de chocolate de leite zero açúcar); Brigadeiro Tradicional Zero Açúcar (bolo de massa integral sabor chocolate, recheio de brigadeiro zero açúcar, cobertura de trufado de chocolate ao leite zero açúcar, finalizado com brigadeiro (docinhos) zero açúcar); Brigadeiro Branco com Morango Zero Açúcar (bolo de massa branca integral, recheios de brigadeiro branco zero açúcar e mousse branca zero açúcar com morango, cobertura de mousse branca zero açúcar e morangos); Aerado Branco Zero Açúcar (bolo de massa branca integral, recheios de trufado branco zero açúcar e aerado de chocolate branco zero açúcar, cobertura de aerado de chocolate branco zero açúcar, finalizado com raspas de chocolate branco zero açúcar ralado).

No portfólio dos doces dietéticos da Sodiê ainda constam os sabores Morango, Abacaxi com Coco, Alpes Suíços, Chocomix com Morangos, Salada de Frutas, Trufado com Damasco, Trufado Preto e Branco, Trufado de Chocolate, Trufado de Chocolate com Morango, Maracujá, Aerado e Trufas Brancas com Nozes e Damasco.



SERVIÇO

Sodiê Doces

Instagram: @sodiedoces

