Sodiê Doces celebra sabores brasileiros e lança linha de bolos regionais

A Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do Brasil, está lançando, neste mês de maio, uma linha exclusiva de Bolos Regionais. São sete sabores em homenagem a tradições culinárias brasileiras presentes nas cinco regiões do País, oferecendo uma experiência de sabor e, também, de tradição.

O Nordeste é representado pelo #157 Bolo Cartola: elaborado com massa branca, recheios de leite condensado, churros e mousse branca com banana caramelizada e queijo coalho. A cobertura combina mousse branca, banana caramelizada, açúcar com canela e queijo coalho.

Outro sabor nordestino é o #156 Tapioca com Coco e Moça, que homenageia o tradicional prato nordestino. Feito de tapioca e decorado com leite condensado e finalizado com coco em fita.

#154 Abóbora com Cocada é o sabor da região Centro-Oeste. Massa branca com recheios de cocada misturada ao doce de abóbora, com uma cobertura de mousse branca, doce de abóbora e coco em fita.

Da região Norte, tem o #158 Bolo de Cupuaçu com Castanha-do-Pará, que traz massa branca, recheios de brigadeiro de cupuaçu e mousse branca com castanha do Pará, cobertura de mousse branca e geleia de cupuaçu com castanhas.

“Na Sodiê, buscamos continuamente trazer novidades que ressoem com o gosto e a memória afetiva de nossos clientes. Esses novos sabores são uma celebração da nossa diversidade culinária, permitindo que brasileiros de todas as partes se sintam em casa, independentemente de onde estejam”, afirma Cleusa Maria da Silva, fundadora da Sodiê Doces.



No Recife, a Sodiê fica na Galeria Derby Center (Rua Joaquim Nabuco, 409, loja 15 – Derby), e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 19h; sábado, das 10h às 18h; e aos domingos, das 12h às 18h.



Os pedidos podem ser feitos e retirados na loja ou no aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android e via delivery por Whatsapp (81 99906-9339) e/ou iFood.



Mais informações: (81) 3877-9788 e @sodiedocesrecife.



