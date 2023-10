A- A+

Sabores Sodiê Doces oferece bolos nos sabores chifon e maracujá em promoção no mês de novembro Desconto acontece nas 370 lojas da franquia, incluindo a do Recife

A Sodiê Doces Recife anunciou a promoção Bolos do Mês com sabores especiais em novembro. Durante todo o mês, os clientes podem saborear os bolos "Chifon#08" e "Maracujá#58" por preços especiais nas 370 lojas espalhadas pelo país.

O Bolo Chifon#08 leva massa de chocolate, recheio e cobertura de mousse de chocolate e raspas de chocolate preto e cerejas na cobertura, esse sabor é uma escolha perfeita para quem não resiste a uma sobremesa de chocolate.

Para aqueles que preferem um sabor mais refrescante, o Bolo de Maracujá#58 possui camadas de massa branca intercaladas com mousse de maracujá, a cobertura traz mousse branca e ganache de maracujá, além das cerejas.

Outros ítens

Ainda fazem parte do cardápio, docinhos variados (belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), tortas doces, carta exclusiva de cafés e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados. Pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Informações no site oficial.

