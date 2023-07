A- A+

Receita Sonho de padaria é dica para o fim de semana; aprenda passo a passo Uma das receitas mais tradicionais do Brasil pode ser preparada em casa e garantir o lanche das férias

Se tem uma receita que pode ser chamada de tradição é o sonho de padaria. A massa fofinha, frita e recheada com creme de baunilha ou goiabada, é uma das vedetes das padocas em todo o Brasil.

Que tal animar o fim de semana preparando a guloseima em casa? A empresa Isabela, fabricante de farinha de trigo, ensina o passo a passo de todas as etapas do lanche. Faça o print e mãos à obra.

RECEITA

Sonho de padaria

Ingredientes para a massa:

250 ml de leite morno

2 colheres (sopa) de fermento biológico seco

4 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga

3 ovos

½ colher (chá) de sal

5 xícaras (chá) de farinha de trigo

Farinha de trigo para polvilhar e sovar o quanto baste

Para o recheio:

1 litro de leite

1 e ½ de xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de açúcar

3 gemas peneiradas

1 colher (chá) de essência de baunilha

Para a montagem:

Óleo para fritar por imersão o quanto baste

Açúcar de confeiteiro para polvilhar a gosto

Modo de preparo da massa:

Em uma tigela grande misture o leite morno e o fermento biológico, cubra com um pano de prato e aguarde 5 minutos

Acrescente o açúcar, a manteiga, os ovos e o sal. Misture bem e vá adicionando a farinha aos poucos

Transfira a massa para uma superfície lisa, polvilhada de farinha e sove por cerca de 15 minutos, em movimentos de estica e puxa, acrescentando se necessário mais farinha. A massa não pode estar grudando nas mãos, ela deve ficar bem lisa e uniforme

Retorne a massa para a tigela, agora polvilhada de farinha, cubra com o pano e deixe descansar em lugar quentinho. Aguarde até dobrar de volume, cerca de 1 hora

Porcione a massa em 20 partes iguais, boleie uma a uma, coloque em assadeira untada com farinha, uma distante da outra pois irão dobrar de tamanho, cubra com o pano novamente e leve para um lugar quentinho para crescer mais uma vez

Aqueça o óleo para fritar por imersão, atenção pois ele não pode estar muito quente. Frite ambos os lados dos sonhos até dourar e deixe escorrer em papel absorvente

Aguarde esfriar e reserve

Modo de preparo do recheio:

Em uma panela, misture bem o leite e a farinha de trigo. Adicione os demais ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar até virar um creme grosso

Mexa sempre durante o cozimento para evitar que grude no fundo da panela e crie grumos. Transfira o creme para uma tigela, cubra com filme plástico em contato com o creme e aguarde esfriar completamente. Refrigere

Montagem:

Pegue os sonhos fritos e corte ao meio sem separar as duas partes para rechear

Na hora de rechear, retire o creme da geladeira e bata vigorosamente até ficar um creme maleável

Transfira o creme para um saco de confeiteiro e recheie os sonhos

Dica: deixe reservado um pouco mais de farinha para sovar a massa e/ou ajustar a textura da massa. Se quiser fazer o recheio de chocolate, adicione 60 g de cacau em pó peneirado ao creme já pronto e ainda quente. Se preferir assar, use forno a 200ºC por de 35 a 40 minutos

Tempo de preparo: 90 minutos

Rendimento: 20 unidades grandes de 60g cada ou 60 unidades pequenas de 20g cada

