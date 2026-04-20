Sorvete e torta juntos? Aprenda sobremesa que une os dois doces e faça em casa
Aprenda a receita geladinha, passo a passo, que "engana" por ficar no formato de bolo
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As formiguinhas de plantão vão adorar essa dica. O departamento de culinária da Água Doce Sabores do Brasil ensina a receita de uma sobremesa que é, na verdade, duas em uma.
Que tal se assriscar na cozinha e preparar uma torta de sorvete?
Com sabor de chocolate, a receita é enformada em forma de bolo e tem sabor de chocolate.
Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo:
RECEITA
Torta de sorvete
Ingredientes para o creme:
1 lata de leite condensado
2 colheres de sopa de amido de milho
500ml de leite
4 ovos
1 lata de creme de leite
Ingredientes para a calda:
3 colheres de sopa de chocolate em pó
100ml de leite
1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo do creme:
No liquidificador, bata o leite condensado, o amido de milho, o leite e as gemas até obter uma mistura homogênea
Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme
Desligue o fogo, deixe esfriar e reserve
Na batedeira, bata as claras em neve até ficarem firmes. Em seguida, adicione o creme de leite e bata por mais 5 minutos, até incorporar bem
Modo de preparo da calda:
Em uma panela, misture todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência de calda.
Montagem:
Misture delicadamente o creme já frio com as claras batidas
Em uma forma de pudim, despeje a calda de chocolate no fundo e, por cima, adicione o creme
Leve ao congelador por cerca de duas horas, ou até firmar
Desenforme e sirva
Rendimento: 8 porções
*Com informações da assessoria de imprensa