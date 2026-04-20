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sobremesa Sorvete e torta juntos? Aprenda sobremesa que une os dois doces e faça em casa Aprenda a receita geladinha, passo a passo, que "engana" por ficar no formato de bolo

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As formiguinhas de plantão vão adorar essa dica. O departamento de culinária da Água Doce Sabores do Brasil ensina a receita de uma sobremesa que é, na verdade, duas em uma.

Que tal se assriscar na cozinha e preparar uma torta de sorvete?



Com sabor de chocolate, a receita é enformada em forma de bolo e tem sabor de chocolate.



Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo abaixo:

RECEITA

Torta de sorvete



Ingredientes para o creme:

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa de amido de milho

500ml de leite

4 ovos

1 lata de creme de leite

Ingredientes para a calda:

3 colheres de sopa de chocolate em pó

100ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo do creme:

No liquidificador, bata o leite condensado, o amido de milho, o leite e as gemas até obter uma mistura homogênea

Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme

Desligue o fogo, deixe esfriar e reserve

Na batedeira, bata as claras em neve até ficarem firmes. Em seguida, adicione o creme de leite e bata por mais 5 minutos, até incorporar bem

Modo de preparo da calda:

Em uma panela, misture todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência de calda.

Montagem:

Misture delicadamente o creme já frio com as claras batidas

Em uma forma de pudim, despeje a calda de chocolate no fundo e, por cima, adicione o creme

Leve ao congelador por cerca de duas horas, ou até firmar

Desenforme e sirva

Rendimento: 8 porções

*Com informações da assessoria de imprensa

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