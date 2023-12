Sorveteria argentina abrirá nova unidade em Olinda; saiba onde será

A- A+

Quem gosta de sorvete pode colocar no roteiro a nova unidade da gelateria Freddo, que será inaugurada no dia 13 de janeiro de 2024, no Shopping Patteo Olinda. A rede argentina ficará no Piso L3 - Alto da Sé, onde será possível encontrar não só o cardápio de gelatos, como opções de cafés importados, bolos, salgados, folhados e shakes.

A marca funciona no esquema de franquia e já está presente nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Vitória, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis e Recife (no Shopping RioMar Recife). A nova unidade, no Shopping Patteo Olinda, tem investimento aproximado de R$ 500 mil.

A primeira loja Freddo foi inaugurada em 1969, na Recoleta, um dos bairros mais culturais e artísticos de Buenos Aires. Por mãos italianas, o grupo se expandiu pelo país. Hoje, é possível encontrar cardápio com 51 sabores, como chocolate, frutas vermelhas, baunilha, pistache e doce de leite (que é um dos mais conhecidos da marca).

Isso sem falar nas combinações de sabores, como o de doce de leite com mini oreos ou coco. Em seu processo, o gelato é batido durante quatro horas para obter uma textura mais cremosa. O grupo ainda destaca que o chocolate é produzido com cacau proveniente 90% do Equador. Já as avelãs são torradas na Catalunha, na Espanha, entre outros procedimentos internacionais.

